Rocío Molina pide la renuncia de la gobernadora Soria tras audio filtrado





09/07/2020 - 19:26:42

Opinión.- La concejal municipal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, emitió hoy jueves en su página oficial de Facebook una carta abierta hacia la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, en la que pide su renuncia por las declaraciones filtradas (audio) de la máxima autoridad departamental, en las que dice no haber visto a un enfermo con el COVID-19 y hasta pone en duda su existencia, en una reunión con los "autoconvocados". "Váyase, señora Gobernadora", titula la publicación para luego decir que ha escuchado con estupefacción ese mensaje filtrado a las redes sociales. "Sepa (...) que mi padre, Manolo Molina Pablos, ha muerto el pasado viernes 3 de julio. Al momento, yo soy una más de las 1.500 personas que han perdido a un ser amado y otra de las 42 mil que tenemos otro ser amado enfermo. En mi caso, mi madre, Cecilia Travesi", señaló el segundo párrafo del post. Molina acotó que su progenitor perdió la vida "en el abandono y sin asistencia médica", a pesar de las constantes llamadas de socorro y que con su señora madre, la figura no ha cambiado en absoluto porque tienen que "peregrinar por ayuda y medicamentos". Asimismo, la concejal apuntó que la autoridad no habilitó un centro de aislamiento, ni ha realizado su trabajo de la manera que corresponde para que el departamento respondiera a la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus en la región. "Ud. no ha sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase", acaba el fulminante comunicado publicado en el Facebook.