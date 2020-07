Presidenta Áñez da positivo a coronavirus y se puso en aislamiento





09/07/2020 - 19:12:25

La Paz, (ABI).- La presidenta de Bolivia Jeanine Áñez informó el jueves que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en cuarentena durante 14 días, pero seguirá trabajando de manera virtual, desde su aislamiento. "Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y, dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", informó la Mandataria en un video mensaje difundido en su cuenta de Twitter (@JeanineAnez). La Mandataria boliviana dijo que, en 14 días, se realizará una nueva prueba de COVID-19 para hacer seguimiento a su estado de salud. "Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esa crisis sanitaria que tenemos", remarcó. Hasta la fecha, tres ministros dieron positivo a coronavirus: el de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Fernando Oropeza, y de Salud, Eidy Roca. En tanto que el Ministro de Trabajo, Óscar Mercado, dio negativo, pero decidió aislarse voluntariamente, después de haber estado en contacto directo y permanente con funcionarios que contrajeron el COVID-19. Asimismo, se informó que el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, ya contrajo el coronavirus COVID-19 "hace un tiempo" y logró vencer la enfermedad sin presentar síntomas; su organismo ya generó anticuerpos y ahora se encuentra cumpliendo funciones con "total normalidad". Se conoció, además, que el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, y su par de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor, dieron positivo a coronavirus. También se confirmó que el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, dio positivo a coronavirus en las últimas horas. Todas esas autoridades, además de otros personeros de Estado, contrajeron la enfermedad en el ejercicio de sus funciones, en la atención de la emergencia sanitaria, en distintas regiones del país. Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó que la mandataria haya dado positivo a coronavirus; sin embargo, aseguró que "es una mujer muy fuerte" y saldrá con fortaleza de esa enfermedad. Indicó que ella nunca dejó de trabajar, pese a la expansión de contagios y siguió con ese ímpetu para continuar sus actividades, como lo realiza el Gabinete y la población en su conjunto. "La Presidenta ha estado trabajando con los ministros en las calles, hemos estado visitando muchos lugares, ha estado trabajando codo a codo con todos nosotros durante todo este tiempo de la pandemia (...). Es una mujer muy fuerte, muy optimista y principalmente es una mujer creyente, cree en Dios y eso le da mucha fortaleza", dijo Murillo. Explicó que el Gabinete de ministros prefería que la Mandataria no se exponga a la enfermedad, pero ella prefirió continuar con sus labores y coadyuvar con las actividades que realiza el Gobierno, para evitar la propagación del COVID-19. Entretanto, el candidato vicepresidencial de Juntos, Samuel Doria Medina, mencionó que "la presidenta Añez está en la primera línea de lucha contra la pandemia y eso ha tenido este costo. Jeanine, confío plenamente en su pronta recuperación. Usted todavía tiene mucho por hacer por los bolivianos". Mientras que el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se solidarizó con la mandataria y le deseó una pronta recuperación. "Mi solidaridad y deseo de una pronta y completa recuperación a la Presidenta @JeanineAnez", escribió en su Twitter. En tanto, el expresidente y también candidato, Jorge "Tuto" Quiroga, expresó su solidaridad a la Jefa de Estado y remarcó que, para consolidar una transición democrática, la salud y presencia de la Presidenta son "indispensables". "Mi solidaridad a nuestra Presidenta Jeanine Añez. Para nuestra transición democrática, su salud y presencia son INDISPENSABLES. Con la fuerza de Bolivia, con nuestras oraciones, con apoyo familiar y por la Patria, ella derrotará al coronavirus (sic)", sostuvo Quiroga, mediante su cuenta de Twitter.