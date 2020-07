Mandamientos para cuidar la piel en invierno por recomendación de INTI







09/07/2020 - 17:50:12



La Paz.- En esta época del año es común sentir sequedad, comezón o incluso ver la piel un poco opaca. Expertos brindan recomendaciones sobre cuidados y productos para mantenerla nutrida e hidratada.

Aunque sabemos la importancia de cuidar nuestra piel durante todo el año, el invierno es, sin duda, la estación en la que debemos intensificar esos cuidados,debido principalmente a los cambios bruscos de temperatura, la sequedad y el viento que son elementos que pueden causar molestias; para evitar esto y mantener una piel sana. El médico especialista en Dermatología, Javier Arené Hochkofler, brinda algunas recomendaciones.



“El aire frío y seco de invierno hace que la piel pierda humedad, dándole una apariencia reseca y opaca. Además, algunos hábitos comunes durante esta época, como los largos baños, las duchas con agua caliente y hasta la exposición prolongada a fuentes de calor en el hogar, contribuyen a darle una sensación áspera”, señala el especialista. “Para contrarrestar esto y mantener la piel radiante a pesar del frío, lo mejor es modificar los cuidados de la piel”.



Fernando Álvarez, Asesor Científico de Droguería Inti asegura que es recomendable usar productos adecuados para la pielcon texturas ricas en factores hidratantes y lípidos; por ejemplo,productos que tengan urea,ácido hialurónico, y aquaporinas entre otros.“El ser humano, por naturaleza, genera ácido hialurónico, un elemento químico que ayuda a mantener la humedad en la piel.Sin embargo,se puede ayudar con productos que contengan este componente, como la gama de productos Hyaluron y Elasticity de la línea Eucerin”, afirma.



Coincide con esto el médico Javier Arené, quien explica que, durante el invierno, es muy importante usar productos especializados, es decir, por edades, tipo de piel y en lo posible, de día y de noche. “Para aquellas pieles más jóvenes o grasas, hay que usar hidratantes más ligeros que no obstruyan los poros (no comedogénicos) yque evitan la pérdida de hidratación propia de la piel, sin aportar más grasa. Para las más maduras o secas, son necesarias cremas más nutritivas”, señala el especialista.



Tips de los expertos para tener una piel sana y radiante



• Aplicar diariamente crema hidratante, en especial, en la cara y las manos, ya que son las zonas más expuestas a los cambios bruscosde temperatura.



• Limpiar el cutis dos veces al día, con el objetivo de eliminar grasa, sudor, contaminación, entre otras sustancias.



• Cuidarlos labios de las inclemencias del tiempo con bálsamos hidratantes.Nivea, por ejemplo, utiliza una amplia gama de ingredientes de calidad para garantizar una protección óptima.



• Es necesario proteger la piel de los rayos UVA y UVB, por ello debemos utilizar protección solar, aunque no haya sol. Está demostrado que la luz visible proveniente de nuestros computadores, celulares y focos pueden producir fotoenvejecimiento, manchas y alergias a exposiciones prolongadas.



• Usar prendas de abrigo como bufandas, orejeras o guantes para proteger la piel más sensible, como es la cara, las manos y orejas.



• Beber dos litros de agua ayudará a mantener la hidratación de la piel.



• Evitar duchas con agua muy caliente, es preferible emplear agua templada. Un consejo es aplicar toques suaves con la toalla para secarnos, no es necesario frotar la piel, ya que es muy probable que ésta se irrite.



• En el caso de utilizar maquillaje, es preferible recurrir a cosméticos siliconados, de esta forma se evita que las bajas temperaturas dañen la dermis.



• Es importante, en caso de utilizar calefacción, que la misma no se encuentre por encima de los 24º, de lo contrario resecará el ambiente y con ello la piel.Es conveniente utilizar humificadores para transformar el ambiente y que no resulte tan seco.