Ministro Arias: No es tiempo de hablar de elecciones ante el incremento de fallecidos por Covid-19





09/07/2020 - 17:39:26

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, advirtió el jueves que aún no es tiempo de hablar de elecciones, en momentos en que la cifra casos y fallecidos por COVID-19 en el país, va en ascenso rápido. Según el último informe del Ministerio de Salud, el número de fallecidos por la pandemia hasta ayer (miércoles), a nivel nacional, fue de 1.577 personas, mientras que el total de casos positivos confirmados llegó a 42.984. "El tema electoral tendrá su tiempo, ahora estamos llegando a los 45.000 casos, con 1.000 contagios nuevos por día y nuestra etapa de mortalidad con cifras altas, debido a que nunca en Bolivia habíamos tenido en cuatro meses; 1.500 muertos", expresó Arias. Lamentó que existan políticos que manejen otra agenda, cuando hablan de elecciones y no se preocupan por la salud. "Entonces, a mí, cuando me hablan de elecciones, yo respondo que me preocupan los muertos y las personas que no reciben atención médica", dijo la autoridad. Finalmente, dijo que además del tema salud, lo que la gente también necesita es trabajar, "por eso estamos haciendo el plan de empleo intensivo y que las personas jóvenes puedan acceder a planes de vivienda".