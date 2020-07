UD: El MAS teme a la observación electoral de la OEA





09/07/2020 - 16:47:17

La Paz, (ABI).- Para la bancada de Unidad Demócrata (UD), en el Legislativo, el rechazo del MAS a una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), se debe a que ese partido teme una fiscalización por parte de ese organismo internacional, luego que detectó un fraude electoral en los comicios generales de 2019. "Esa es la incongruencia que tiene el MAS, lo que menos va a querer es que se los fiscalice en las elecciones, antes era su íntimo (amigo) la OEA, pero cuando hay auditorías ya no (hay esa afinidad) y son los enemigos acérrimos del MAS", aseguró la diputada Rose Marie Sandóval (UD). En ese sentido, la legisladora afirmó que se debe garantizar la mayor participación de las misiones de observadores de los organismos internacionales para las elecciones, en el marco del sistema democrático que rige en el país. Para el diputado Gonzalo Barrientos (UD) es positivo el envío de observadores para los comicios, a fin de asegurar la transparencia en el proceso electoral. La reacción se registra luego que la dirigencia del MAS rechazó la llegada al país de una misión de observadores de la OEA para el proceso electoral; el partido descalificó los resultados del informe de auditoría realizada por ese organismo a los comicios de 2019. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), expresó que los organismos internacionales "tienen las puertas abiertas" para enviar a sus respectivas misiones de observadores para los comicios. El 27 de junio, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Asociación de Organismos Electorales de América Latina y otras organizaciones ratificaron su interés de enviar misiones de observación electoral para los comicios. En noviembre de 2019, la misión de la OEA no pudo avalar los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, debido a varias irregularidades y la "manipulación dolosa" en la transmisión de los datos. Las irregularidades provocaron protestas en todo Bolivia en defensa del voto y la democracia. Ante esa situación, el 10 de noviembre del pasado año, el expresidente Morales convocó a nuevas elecciones, poco antes de renunciar y luego abandonar el país. Los resultados de esos comicios cuestionados le dieron a él una victoria sin necesidad de una segunda vuelta. Esas elecciones se anularon y todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales. En esa línea, Barrientos recordó que también la misión electoral de la Unión Europea halló una serie de errores e irregularidades en los comicios de 2019. El informe de la misión europea estableció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó actas electorales que debieron ser anuladas, porque los jurados de la mesa de votación habían informado con anterioridad que detectaron fraude.