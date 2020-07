Arias plantea que multas por infracción a la cuarentena se destinen a policías y militares con COVID-19





09/07/2020 - 16:02:09

La Paz, (ABI).- Una parte importante del dinero cobrado a los infractores de la cuarentena debe ser destinado para mejorar el trato a policías y militares de base contagiados con el COVID-19, planteó el jueves el ministro de Obras Públicas, Vivienda y Servicios, Iván Arias. "Voy a sugerir al COE que parte del dinero cobrado por mutas a los infractores de la cuarentena sea destinado a mejorar las condiciones del personal de la Policía y militares. Ellos han estado en primera línea", puntualizó la autoridad. Arias lamentó que la Dirección Nacional de Salud de la Policía Boliviana no actúe en función de sus camaradas, a pesar de la crítica situación que enfrentan sobre todo en los destinos de provincia. El ministro de Estado no descartó la posibilidad de habilitar espacios de aislamiento para policías en predios de la Academia Nacional de Policías (Anapol) o de la Escuela Básica Policial (Esbapol). "Los policías están padeciendo y ese señor (Director Nacional de Salud) no entiende que el 80% de casos se cura con un buen sistema de aislamiento. Hemos hablado en COE ver la posibilidad de habilitar la Anapol", dijo. Días atrás, mediante un comunicado, la Policía Boliviana no descartó poner a disposición sus instalaciones ante la crítica situación de la pandemia por el virus COVID-19 en el país. Entretanto, Arias exhortó a la Dirección Nacional de Salud y al Comandante General (Marco Antonio Montero) tomar acciones rápidas ante el previsible colapso del centro de aislamiento habilitado en el hotel Real Plaza. "El hotel Plaza Real ya está colapsando y necesitamos otro espacio, necesitamos actuar rápido", puntualizó.