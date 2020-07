Pompeo: Es el pueblo venezolano el que a la larga restaurará la democracia





09/07/2020 - 15:35:03

VOA.- El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que Estados Unidos seguirá manteniendo presión sobre el gobierno en disputa de Venezuela, pero es el pueblo venezolano el que a la larga restaurará la democracia. En una conferencia telefónica con la prensa extranjera desde Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Washington ha estudiado todas las opciones con Venezuela. “Creemos que haremos todo lo que podamos, que no solo incluye la presión económica sobre el régimen de (Nicolás) Maduro y la presión para que Cuba retire sus fuerzas de seguridad de Venezuela”, explicó Pompeo. Pero también, agregó: “se ha formado una coalición global para tratar de ayudar al pueblo venezolano a lograr su objetivo”. “Está el Grupo de Lima. Ahora tenemos unos 60 países que han reconocido que los días de Maduro como gobernante ya pasaron”. “Hemos visto el corrupto sistema judicial de Maduro. Lo hemos visto tratando de imponerse a los partidos políticos. Y estamos convencidos de que el pueblo venezolano ve esto como es y responderá de una manera que refleje su profundo deseo para restaurar el orden y la democracia en su país”.



Diálogo con Corea del Norte El secretario de Estado abordó también el tema del diálogo con Corea del Norte y dijo que Estados Unidos continúa trabajando en esa dirección. Pompeo expresó su confianza en que las conversaciones con Pyongyang puedan continuar, pero no entró en detalles al respecto. "Continuaremos trabajando para establecer un diálogo y tener conversaciones sustantivas sobre cómo podríamos llegar a un buen final, el de llevar la paz y la estabilidad a toda la península”, dijo Pompeo. El martes, el presidente Donald Trump dijo que está abierto a otra reunión cumbre con el líder norcoreano, Jim Kong Un, a pesar de que Pyongyang no da señales de estar interesado en reactivar las estancadas conversaciones.