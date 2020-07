Filtran audio de gobernadora Soria con autoconvocados en el que duda de existencia de la COVID-19







09/07/2020 - 15:23:38



Opinión.- En las redes sociales se filtró un audio en el que supuestamente la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, se reúne con los "autoconvocados" de K'ara K'ara, y en el que se escucha decir que "tiene miedo de la enfermedad" y que "duda de la existencia" del coronavirus.

"Cuando propuse levantar la anterior cuarentena en abril, me dijeron de todo. Tuve que soportar insultos, improperios, amenazas. Tengo miedo de morir. Incluso más que de esta enfermedad. Yo llegué a preguntarme '¿será que existe?' He dudado. Dije, me gustaría ver a un enfermo de COVID-19", expresó mientras recibía un voto de aplausos por parte de los manifestantes.

Por otro lado, Soria indicó que la región es "asfixiada económicamente" por el Gobierno central y se refirió también a Arturo Murillo, ministro de Gobierno. "Él me acusó de 'instar al bloqueo'. Yo estoy de acuerdo con ustedes, compañeros 'autoconvocados'. Este es un gobierno transitorio (énfasis). Sé que después de esto, Murillo me perseguirá, pero no le tengo miedo", acotó la autoridad.