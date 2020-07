El Alcalde Revilla instruyó al personal de salud priorizar la vida antes que las trabas burocráticas de internación





09/07/2020 - 15:14:19

La Paz (AMN).- Personal médico y funcionarios de la Red Municipal de Salud tienen la instrucción del Alcalde Luis Revilla de proteger la vida de las personas antes que los procedimientos burocráticos de internación en nosocomios, informó hoy el secretario Municipal de Salud Integral y Deportes (SMSID) a.i. Cristian Pereira. “Se ha hablado con el director del (hospital) Cotahuma para que todos los pacientes ingresen y sean atendidos. Debemos privilegiar la vida del ciudadano y no el procedimiento administrativo y ese es el mensaje que el Alcalde nos ha transmitido a todos los funcionarios del Sistema Municipal de Salud. Primero está la vida”, afirmó Pereira en entrevista en Fides TV. La autoridad explicó que las personas que no son casos confirmados de COVID-19, llegan a los centros de salud municipal con síntomas graves porque no reportaron sus condiciones en la línea 168 del Servicio Departamental de Salud (Sedes), ni recibieron asistencia médica previa. “Estos pacientes llegan cuando ya tienen la salud complicada requieren de una demanda inmediata. No nos olvidemos que los hospitales Covid tienen una programación de ingresos hospitalarios que sobrepasó la capacidad de respuesta en las unidades de emergencia”, aseveró la autoridad. Pereira exhortó a la población a reportar de inmediato los síntomas leves a la línea 168 o asistir a la seguridad social a corto plazo. El martes, el Alcalde Luis Revilla demandó a la Gobernación y Gobierno la habilitación pronta del hospital del Sur en El Alto, debido a que los hospitales exclusivos para coronavirus llegan al límite de capacidad. Por otro lado adelantó la posibilidad de habilitar un centro de contención para pacientes que son sospechosos de la enfermedad. Pereira recomendó lavarse constantemente las manos, usar barbijo al salir de casa, respetar el distanciamiento físico y evitar lugares de aglomeración en la oficina, el mercado u otro lugar. “Otra recomendación es quedarnos en casa porque no es el momento de salir a pasear, o ver cómo está El Prado o la Huyustus. No debemos hacerlo porque ahí está la posibilidad de contagio”, agregó el munícipe.