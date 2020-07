Arias inspecciona la Terminal Bimodal de Santa Cruz para analizar eventual reanudación del servicio de transporte interdepartamental





09/07/2020 - 14:36:56

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, llegó este jueves a la ciudad de Santa Cruz para inspeccionar la Terminal Bimodal y así verificar sus sistemas de bioseguridad para la eventual reanudación del servicio de transporte interdepartamental. "Estamos haciendo inspecciones a varias terminales para ver si reiniciamos o no el transporte interdepartamental; he pedido al equipo de la Bimodal que hagan arreglos (...) y esta inspección busca ver en qué medida esta terminal, que es una de las más grandes de Bolivia, está preparada para reiniciar los viajes interdepartamentales", dijo la autoridad. Detalló que en la terminal de buses se verificará si funcionan de manera efectiva las cámaras de desinfección y los sistemas de control de temperatura, además si existe la señalización respectiva para mantener el distanciamiento social. Agregó que buscará también reunirse con los transportistas que usan la terminal para llegar a acuerdos sobre todas las medidas de bioseguridad que deben aplicar, incluso, para definir la cantidad de vehículos que entrarán en circulación. Pero, estimamos que "tampoco habrá muchos pasajeros", remarcó Arias, a tiempo de recordar que a algunas regiones del país todavía no se puede ingresar porque sus autoridades locales definieron mantener el cierre de sus fronteras para contener una mayor propagación de COVID-19. Además, recordó que en el caso de la terminal de La Paz, que ya fue rehabilitado, se definió con los transportistas que los buses viajen solamente con el 50% de su capacidad y los baños de los motorizados deben estar necesariamente en funcionamiento. Por tanto, estas son algunas de las medidas que también se podrían aplicar en la Bimodal.