Embajador de Bolivia en EEUU pide a senador Sanders que no escuche la propaganda de Cuba y Venezuela contra la democracia del país





09/07/2020 - 14:33:40

La Paz, (ABI).- El embajador de Bolivia en Estados Unidos, Walter Oscar Serrate, envió una carta a Bernard Sanders, senador demócrata de EEUU, para pedirle que no atienda a los "ataques de la propaganda" promovidos desde Cuba y Venezuela contra la democracia del país. "Usted debería haber consultado con otros bolivianos y no solo haber prestado atención a los ataques de propaganda promovidos desde La Habana o Caracas", escribió en una carta remitida el 8 de julio con una copia al secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Sanders, quien perdió en las primarias de su partido en su aspiración de ser candidato a la presidencia de EEUU, manifestó hace algunos meses que Bolivia sufrió "un golpe de Estado" y sugirió que los militares fueron responsables de esta acción. Además, el legislador norteamericano fue parte esta semana de una declaración, junto con otros senadores de su nación, en la que acusaron al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez de buscar "venganza contra sus oponentes y perpetuarse en el poder", además de vulnerar derechos. "No es justo que usted use a Bolivia como carne de cañón en su lucha contra el Presidente (Donald Trump) (...). Los regímenes cubano y venezolano están promoviendo la desinformación para sus propios intereses y la supervivencia de sus regímenes corruptos", escribió Serrate. El representante diplomático remarcó que Bolivia es una nación que "demostró al mundo el ejemplo más claro de transición pacífica y constitucional hacia la democracia y la libertad". Lamentó que el país se encuentre bajo "un ataque feroz, que está promoviendo el regreso del dictador" y enumeró varios casos de violación a los derechos humanos y de corrupción perpetrados durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). "No hay evidencia que respalde ninguna de las acusaciones que le proporcionaron los activistas ideológicos que apoyan el regreso de Evo Morales", apuntó el diplomático boliviano, tras recordar las razones por las que el exgobernante dejó el país. "¿Acaso no se enteró del gigantesco fraude cometido durante las elecciones del año pasado, según lo verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA), así como certificado por la mayoría de los países del mundo?", cuestionó Serrate. "La presidenta Áñez cumplió con sus deberes constitucionales y firmó el llamado a elecciones después de que lo aprobara el Parlamento", sentenció el diplomático, respecto a las acusaciones de prorriguismo que expresaron los legisladores demócratas en la declaración que también le hicieron llegar a Pompeo. La presidenta Jeanine Áñez asumió la Presidencia del país tras la renuncia de Morales, quien además abandonó el país. La OEA no pudo validar los resultados de las elecciones que le dieron victoria en primera vuelta pues detectó "manipulación dolosa" de los datos. Antes de salir del país y tras conocer el informe de la OEA, Morales llamó a otras elecciones y destituyó a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Luego, Añez asumió la responsabilidad de la transición democrática del país.