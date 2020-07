Obreros de construcción del Centro de Tecnología Nuclear protestan por salarios impagos





09/07/2020 - 12:35:38

Erbol.- Con pancartas y gritos, obreros de la empresa Conitar, encargada de obras para el Centro de Tecnología Nuclear en El Alto, realizaron este jueves una protesta en el Ministerio de Trabajo, exigiendo que se paguen los salarios devengados. Denunciaron que desde enero no han recibido sus sueldos y que han pasado hambre durante la pandemia, junto a sus hijos. “El hambre nos exige que salgamos a protestar”, dijo uno de los manifestantes a radio Pío XII de la Red ERBOL. Aseguraron que son más de 150 trabajadores impagos por esta situación y que ya van como tres meses exigiendo los salarios, pero no hay respuesta. Pidieron que el Ministerio de Trabajo les ayude en esta situación, dado que la empresa no les hace caso.