Sirmes La Paz rechaza instructivo del Sedes sobre atención a pacientes con síntomas Covid





09/07/2020 - 12:19:25

Erbol.- El Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz expresó este jueves su rechazo a un instructivo que emanó el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en el cual ordena que hospitales de segundo y tercer nivel atiendan en emergencia a pacientes con sintomatología COVID-19, sin restricciones. El ejecutivo sindical, Fernando Romero, explicó que el rechazo se debe a que los hospitales, sobre todo del complejo de Miraflores, deben atender a pacientes de otras patologías, como cardiopatías, embarazos o problemas renales, que correrían riesgo de infectarse con COVID. “Nos declaramos en estado de emergencia, en pie de movilización, porque no es un instructivo que viene sin planificación, sin coordinación”, dijo Romero. Recalcó que si bien se entiende la necesidad de atender a pacientes COVID, no se puede olvidar a los miles de personas que van al complejo por otras patologías y que son todos los días atendidas. Alertó que, por ejemplo, si un paciente renal contrae el COVID por asistir al complejo hospitalario, llevaría a su muerte. Reasignación de personal El instructivo del Sedes ordena también que en 24 horas se otorguen listas del personal que no esté cumpliendo funciones asistenciales, para que sea asignado a otros centros a fortalecer la lucha contra el COVID. Esa medida fue rechazada por el director del Hospital del Tórax, Édgar Pozo, porque –dijo- no se puede tratar al personal como su fiera “sillas” para su traslado, cuando en ese nosocomio se necesita atender a miles de pacientes. Pozo sostuvo que la situación de ese nosocomio es “calamitosa”, puesto que de 350 funcionarios, 124 contrajeron COVID y otro tanto está de baja por su edad. También rechazó que se les obligue a atender pacientes COVID, cuando no tienen condiciones adecuadas de protección en bioseguridad. Apuntó que justamente por esa carencia el personal fue infectado. Asimismo, el directivo criticó que en el instructivo se advierta con responsabilidad legal a quien no lo cumpla. Señaló que así todos los funcionarios del Hospital del Tórax tendrían que ir a la cárcel.