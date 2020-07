Desde bebés de 2 meses hasta adolescentes: Tarija superó el centenar de menores de edad con coronavirus





09/07/2020 - 09:32:12

El País.- Desde bebés de dos meses hasta personas de 17 años de edad, Tarija superó el centenar de menores de edad con Covid-19, con su principal epicentro el municipio en Cercado. Según muestran los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes). La primera paciente menor de edad se registró el 21 de mayo, se trataba de una niña de cinco años, quien contrajo el virus por contacto directo con una persona que dio positivo a esa enfermedad, conforme a la reconstrucción epidemiológica del Sedes. Desde ese entonces, la notificación de pacientes correspondiente a ese grupo fue extemporánea, hasta que llegó el 11 de junio, cuando se reportaron cuatro menores de edad en un solo día, después, el número de nuevos notificados varió de un día a otro, pero el 27 del mismo mes se alcanzaron los 13 menores de edad infectados. En sentido, el total acumulado supera el centenar de pacientes menores de edad con Covid, al margen de los tres días que el Sedes no informó sobre las edades de los confirmados por laboratorio. Los últimos confirmados se reportaron el 8 de julio, día en que se reportó a 18 pacientes menores de edad: 14 de sexo masculino y cuatro mujeres. En el acumulado desglosado por municipios se observa que solo en Cercado se concentran 84 pacientes correspondientes a ese grupo etario, 16 a Yacuiba, cuatro a Entre Ríos, cuatro a San Lorenzo, dos a Villa Montes, tres a El Puente, uno a Caraparí, uno a Uriondo y tres a Bermejo. Un total de 118 personas de 0 a 17 años de edad, sobre los 1.214 que ya suma todo Tarija. La jefa departamental de Epidemiología, Claudia Montenegro, en las diferentes intervenciones antes los medios de comunicación, explicó que aún no se presentaron casos graves en este grupo etario de infectados, pues, ninguno requirió de internación, pero son parte de una población vulnerable. La funcionaria sostuvo que hay el compromiso y apoyo de un equipo de pediatras, para cuando sea necesario, respaldar al equipo de epidemiología del Sedes. Ante esa situación, Montenegro llama a la reflexión a los padres de familia, pues, ella observó que los niños y adolescentes contraen la enfermedad a raíz de los padres de familia, quienes son los que salen a la calle y vuelven con el virus a sus domicilios. Es así que remarca la importancia de aplicar las medidas de prevención, como es el aislamiento social, lavado frecuente de manos y uso de barbijo. El jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional San Juan de Dios (HSRJD), Nils Casón, también observó que la infección del Covid en los niños es a causa de los padres de familia, quienes no cumplen con las medidas de bioseguridad y de cuidado. Caso Nuevos El 8 de julio Tarija superó el récord de notificación diaria, pues, reportó 145 nuevos casos de Covid-19. Si bien un día antes no se procesaron todas las pruebas programadas, entre el 7 y 8 de julio se confirmaron 175 nuevos pacientes, un promedio de 87,5 cada jornada. El comportamiento epidemiólogo estaba sobre el rango de 60 y 70. Sin embargo, en otras oportunidades se había llegado al rango de los 80 detectados.