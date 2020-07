Copa se aísla por sospecha de coronavirus y Santamaría le pide que informe sobre su salud y sensibilice a la militancia del MAS





08/07/2020 - 21:37:33

La Paz, (ABI).- La presidenta del Senado, Eva Copa, que se aisló por sospecha de COVID-19, debe informar sobre su estado de salud, sensibilizar a la militancia del MAS y advertirles que el coronavirus no es un invento político de la derecha ni de la izquierda, sostuvo el miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. "Ha dicho que está aislada, es bueno que nos cuente sobre su situación de salud para decirle a la población que el COVID-19 no es un invento (...) para sensibilizar a su militancia y decirles que es tarea de todos cuidarnos", afirmó la autoridad de Estado. La tendencia al incremento de casos positivos de coronavirus era previsible, pero no con la celeridad que muestran los indicadores, lamentó Santamaría. Copa, mediante su cuenta de Twitter, informó que decidió aislarse de manera voluntaria en espera de los resultados de la prueba de laboratorio de COVID-19, a la que se sometió por sospecha de haber contraído el virus letal. El Viceministro de Seguridad Ciudadana exhortó a la legisladora a actuar en coherencia y con responsabilidad, evitando que el MAS promueva la aglomeración de personas que se dan en las marchas políticas, generando altos niveles de contagio. "Exhortamos a la presidenta del Senado a actuar con mayor responsabilidad por la población (...) reclaman condiciones de educación y en contra ruta promueven concentraciones que terminan en contagios", lamentó el Viceministro. Asimismo, remarcó que debido al nivel de expansión local que enfrenta el país, evitar los contagios dependerá de la población y no de tener "miles de respiradores". El acelerado incremento de casos positivos de COVID-19 no sólo dependen del "desastroso" sistema de salud heredado del gobierno del MAS, refirió. Señaló también que los legisladores del MAS deben reflexionar sobre su propio comportamiento, específicamente los representantes de Cochabamba, quienes deben generar un espacio de diálogo, junto a la Gobernación, para evitar la concentración de personas en K"ara K"ara y precautelar la salud de esa población.