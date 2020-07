Seis legisladores dieron positivo y la ALP recién dispone medidas





08/07/2020 - 21:34:20

Página Siete.- Hasta la fecha, seis legisladores de las cámaras Alta y Baja dieron positivo a coronavirus y uno de ellos falleció, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Julio Jiménez Llanque. Además, según asambleístas consultados, hay parlamentarios con alto riesgo de contraer el virus, se habla de por lo menos ocho funcionarios que se contagiaron y otros que presentan síntomas. En tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recién empieza a tomar medidas. El primer parlamentario que informó públicamente que se infectó con coronavirus fue el diputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral, el 24 de junio. “Tenemos información que hay tres representantes más del Órgano Legislativo que estarían contagiados”, informó a Página Siete el diputado de Unidad Demócrata Gonzalo Barrientos. El legislador se abstuvo de hacer públicos los nombres de los afectados, pero informó que se trata de dos legisladores de la Cámara Baja y uno del Senado. El senador del MAS Omar Aguilar informó a este medio que en el Senado se ha confirmado que dos senadores contrajeron el virus, además de unos tres funcionarios administrativos, y que todos ellos están aislados en sus regiones cumpliendo el tratamiento de rigor. Aguilar afirmó que ante la emergencia sanitaria de la Covid, el trabajo legislativo es afectado por el riesgo que corren los parlamentarios, los funcionarios administrativos y las familias de todos ellos. Afirmó que existen muchos pedidos de que todas las sesiones se hagan de forma virtual. “Esperemos tomar decisiones estos próximos días, porque incluso ya hay casos de funcionarios tanto en Diputados como en senadores. Cada día nos estamos exponiendo y hay que tomar decisiones para no seguir en riesgo, porque por encima de todo está la salud”, afirmó el senador Aguilar. Obligados, pese a normas Funcionarios de la ALP denunciaron a Página Siete que en el caso de la Cámara Alta les obligan a asistir a su fuente de trabajo todos los días, incumpliendo el decreto municipal 021 del 23 de junio que establece que “los habitantes del municipio de La Paz podrán salir de sus domicilios de lunes a viernes, día por medio, de acuerdo a la terminación de su cédula de identidad en número par o impar”. El comunicado 040/2020, que data del 1 de julio de la Cámara de Senadores, instruyó que el ingreso y salida de los funcionarios será dividido en dos grupos, con un intervalo de 30 minutos de diferencia. “Grupo 1, ingreso a horas 8:00 y salida a horas 16:00 para el personal cuyo número de cédula de identidad termine en 1,2,3,4,5”, dice la orden y establece que el grupo dos con números de cédula que terminen en 6, 7, 8, 9 y 0 ingresen a las 8:30. Sin embargo, el diputado Hugo Sandoval, de Unidad Demócrata, indicó que ambas cámaras emitieron dos resoluciones para instruir a los funcionarios que asistan a sus fuentes de empleo, cumpliendo la normativa de la terminación de la cédula de identidad. Recalcó que no se está obligando a asistir a todo el personal. El caso de Diputados El lunes 6 de julio, la Cámara de Diputados emitió un comunicado que instruye al personal que para prevenir el contagio del Covid-19 “se dispone a partir de la fecha jornada de trabajo de acuerdo a la terminación de la cédula de identidad”. Los lunes van los impares, los martes, pares, y así sucesivamente hasta el viernes. El diputado Barrientos afirmó que en la Asamblea Legislativa no se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad establecidos, en especial cuando citan a sesiones y se convoca a todos los funcionarios sin respetar los protocolos y las medidas sanitarias para bajar el riesgo de contagio. Informó que tiene conocimiento de cinco administrativos que contrajeron la Covid-19. Al respecto, el senador Omar Aguilar sostuvo que no se obliga a que ningún funcionario asista al Legislativo, pero sí debe haber personal de emergencia para los días en que sesionan en el pleno camaral. “He tenido rechazo de los funcionarios y me he quedado solo en la oficina. Me han dicho ‘senador disculpe, pero vamos a cumplir el decreto supremo y ¿qué me queda?, aceptar y trabajar solo”, contó Aguilar. El senador Efraín Chambi, jefe de bancada del MAS, aseguró a Página Siete que “de momento” la Asamblea Legislativa está trabajando de forma normal y se está cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Manifestó que no sabe de forma oficial de casos positivos. “No sabemos nada oficialmente. Sí tenemos colegas que son de alto riesgo, como el senador Edwin Rivero, que es de la tercera edad, al igual que el senador Ciro Zabala, que parece que está bien de momento, y el senador Omar Aguilar, que tiene una enfermedad de base. Ellos están a buen recaudo y se están cuidando”, aseguró Chambi. A principios de junio, la diputada del MAS Lidia Patty Mullisaca en una sesión legislativa afirmó que el coronavirus “es una mentira” y aseguró que lo que pretende el Gobierno con la pandemia es “disimular” para prorrogarse. “Es mentira es el coronavirus, siempre lo voy a decir, nunca lo (voy a) creer porque no han dado muestras. Tampoco he visto a los vecinos en las comunidades como dicen: ‘están muriendo’. Es mentira, pagados están actuando”, aseguró la legisladora. Unos días antes, el 18 de junio, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rosario Rodríguez en plena sesión camaral anunciaba que tenía síntomas de la enfermedad, que tenía una baja médica de tres días, pero a pesar de ello estaba presente en la sesión. El hecho generó el reproche de sus colegas.