La COB anuncia marchas el martes en los nueve departamentos contra las medidas del gobierno





08/07/2020 - 21:25:22

Erbol.- El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) decidió que se realizarán marchas el martes de la próxima semana, en demanda de respeto a los derechos de los trabajadores y contra las medidas del Gobierno, informó el ejecutivo Juan Carlos Huarachi. “Se ha determinado una marcha la próxima semana en los nueve departamentos, para seguramente hacer respetar los derechos constitucionales, laborales, el derecho a la salud, a la educación, que son temas estructurales”, dijo Huarachi, tras el ampliado realizado en La Paz. El dirigente indicó que se trata de una primera acción de lucha y que, si no existe atención de parte de autoridades, las medidas se masificarán. Enfatizó que los sectores que participarán de la movilización deberán encargarse de que en la misma también haya control de bioseguridad. Señaló que además se aprobó una Agenda Nacional de Lucha de 13 puntos, que incluye necesidades de sectores que no son afiliados. Entre las demandas que motivan la protesta, el ejecutivo señaló que el Gobierno no define cómo se combatirá al COVID y los medicamentos a usarse. Dijo que hay preocupación porque muchos están falleciendo a nivel nacional. Huarachi manifestó que los trabajadores están pidiendo que se apruebe el dióxido de cloro para tratar el COVID. Asimismo, el ampliado decidió sumarse a las protestas del magisterio, que realiza movilizaciones y huelgas de hambre en contra del Decreto de educación virtual. Además, el dirigente expresó que la COB rechaza el Decreto 4272 de Reactivación Económica porque lo considera similar al 21060, de reforma neoliberal, y también está en contra del Decreto 4260 de la educación virtual.