Presidenta Áñez asegura elecciones sin fraude y pide observadores a la CAN





08/07/2020 - 17:13:48

La Paz, (ABI).- Al momento de entregar el mandato de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), la presidenta Jeanine Áñez aseguró que Bolivia celebrará elecciones "sin fraude" y, en ese marco, pidió a sus colegas de la región enviar misiones de observación para esos comicios, previstos para el 6 de septiembre. "Reafirmo el compromiso de Bolivia con la democracia republicana y en particular con una de las instituciones más importantes que es el voto libre y transparente de los ciudadanos", señaló la mandataria cuando cerró la reunión del Consejo Presidencial Andino, que por primera vez se realizó de manera virtual. La presidenta de Bolivia asumió su mandato el 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, quien abandonó el país luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) no pudo avalar los resultados de los comicios que le habían dado una victoria en primera vuelta. La OEA halló "manipulación dolosa" en la transmisión de datos. "El 6 de septiembre, haremos elecciones libres y sin fraude en Bolivia y esperamos que ustedes como sociedades y como Estados nos envíen observadores y acompañen así al pueblo boliviano, en la tarea de construir entre todos una sociedad democrática republicana y libre", afirmó la Jefa de Estado. Tras estas palabras el presidente de Colombia, Iván Duque, asumió la presidencia pro tempore de la CAN por el período 2020-2021. "Concluimos este mandato con mucha satisfacción por los importantes avances obtenidos para los más de 111 millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestros países", aseguró la Presidenta, al cerrar la reunión virtual en la que participaron los mandatarios de Ecuador, Lenin Moreno; de Colombia, Iván Luque y de Perú, Martín Vizcarra, además del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.