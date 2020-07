Beckenbauer estaba seguro de que Alemania ganaría Mundial Italia 90





08/07/2020 - 17:09:09

Berlín, (DPA) - Franz Beckenbauer, entrenador de la selección alemana de fútbol campeona del Mundial de Italia 90, aseguró que hace 30 años no tenía ninguna duda respecto del éxito que tendrían. "Cuando pienso en el Mundial de 1990, nunca tuve ni una pizca de temor a que no lográramos el título", dijo el ex futbolista de 74 años en declaraciones que publica hoy el periódico "Sport Bild". "Tenía en claro: Si todo transcurre con normalidad, seremos campeones mundiales. Incluso diría: De todos los mundiales que viví, fue el más perfecto", añadió. La selección alemana se alzó con la Copa Mundial en la final de Roma ante Argentina por 1-0 el 8 de julio de 1990. "Creo que en 1990 fue cuando más merecimos ser campeones y tuvimos el camino más difícil", dijo el entonces capitán Lothar Matthäus, de 59 años, en referencia a los cuatro títulos mundiales de Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014). Andreas Brehme, también de 59 años y quien anotó el gol de la victoria contra los argentinos desde el punto de penal, habló en entrevista con los diarios de la red de medios RND sobre las horas posteriores a la victoria. "Primero, el entonces canciller alemán Helmut Kohl se tomó una cerveza con nosotros en los vestuarios del estadio olímpico. Tras la ceremonia de entrega y todo eso, regresamos muy tarde al hotel, calculo que en torno a las dos de la mañana". Según relató, Beckenbauer convocó a todos a la sala de reuniones y les anunció que dejaría de ser entrenador. "Y que desde entonces todos debíamos tutearlo", dijo Brehme, al que eso le costó mucho. "Porque Franz es Franz, uno de los más grandes del fútbol mundial, a quien siempre admiré. En aquel entonces pensé que no podría. Si tuteo al entrenador, voy a sudar de los nervios".