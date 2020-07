Juristas coinciden en que Evo debe someterse al proceso, volver al país y defenderse





08/07/2020 - 14:34:13

El Deber.- Abogados del país coincidieron en que el expresidente Evo Morales debe someterse al proceso que le sigue el Ministerio Público por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, dentro del “caso audio”. El lunes, la Fiscalía de La Paz imputo formalmente al expresidente Morales y solicitó su detención preventiva. Se acusa al exmandatario de llamar, desde México, a Faustino Yucra, quien se encontraba en El Torno (Santa Cruz), para coordinar el bloqueo y el cerco a las ciudades durante los conflictos post eleccionarios de 2019. El exjuez Róger Valverde señaló que, una vez iniciado el proceso en su contra, Morales debe ser notificado por el Ministerio Público por edicto a través de la plataforma del Órgano Judicial, ya que el expresidente se encuentra viviendo en Argentina. La citación debe ser para que emita declaración informativa en el caso que lo involucra. “Lo que se hace normalmente es plantear, primero dentro de los 10 días siguientes a la citación, un incidente o excepciones contra la imputación cuando el imputado considera que no está debidamente fundamentada o cuando considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos", explicó. Según el procedimiento penal, si el imputado no se presenta a la audiencia convocada por el juez, activa la declaratoria de rebeldía y expide un mandamiento de aprehensión y medidas cautelares de carácter real (anotación de bienes), arraigo, entre otras medidas, con la finalidad de que el imputado pueda ser aprehendido Más adelante, el juez establecerá un plazo para que concluya la etapa preparatoria. Finalizada esa etapa, el fiscal puede acusar o sobreseer al imputado. Si el fiscal considera que tiene todas las pruebas suficientes, tendrá que emitir un requerimiento de acusación. Una vez acusado, el imputado deberá ser notificado, se debe señalar audiencia de juicio hasta que se dicte una sentencia. Suficientes elementos en su contra Para el abogado Jorge Valda, el hecho acusatorio contra Evo Morales se lo tiene plenamente identificado, ya que no solo se lo ha vinculado a la grabación con el dirigente del MAS Faustino Yucra, sino a las instrucciones directas que hizo a través de medios de comunicación, cuando señaló en distintas conferencias de prensa, “que iba a enseñar a bloquear, a cercar ciudades, a evitar que ingrese alimentos”. Valda señaló que, a través de estas conferencias y de la llamada telefónica, se puede considerar que existen suficientes elementos indiciarios para sostener que Morales tiene un grado de participación en el caso de terrorismo, además de financiamiento al terrorismo. Fonoaudiología “El proceso debe continuar. Evo Morales debe someterse a la justicia y la única forma en la cual pretenda sostener su inocencia, es someterse al proceso. Si él dice que ese audio no fue realizado por él, que venga a Bolivia y se someta a los exámenes de fonoaudiología, los cuales cotejados con su propia voz podrían revelar si dice la verdad o no. Es la única forma de ejercer un mecanismo de defensa”, sostuvo el abogado. Exhorto Para el abogado Eduardo León, que es parte querellante del caso, la Fiscalía ahora debe solicitar al juez que se notifique a Evo Morales dos veces consecutivas; que la Cancillería boliviana remita a Argentina, mediante un exhorto, la solicitud de notificación del exmandatario, en su domicilio. “El primer requisito es que el imputado esté en Bolivia, se presente ante las autoridades y se ponga a derecho. Se puede permitir que se defienda mediante un apoderado, pero no puede defenderse fuera del país. Todas las acciones que hace en redes sociales, son de cobardía. Jamás en Bolivia ha existido un privilegio de alguien. No existe la posibilidad de que él quiera defenderse desde la Argentina”, declaró León. Débil investigación Por su parte, Paola Barriga opina que la investigación es muy débil y que se está olvidando que la principal investigación se haga en torno a la sedición y el fraude electoral. “Solo se habla de terrorismo. Acá también existe un principio básico que viene a ser la sedición, que no ha sido observada. Llama la atención de que se esté actuando de una manera vulneratoria porque, al final, el Ministerio Público no habla nunca del tema del fraude ¿Dónde está el delito principal? A raíz del fraude es que viene la actitud sediciosa y de terrorismo”, manifestó Barriga. Dijo que, con una imputación de fraude, incluso se podría anular la anterior elección que no ha sido anulada hasta ahora y advirtió que, ante una investigación poco sólida, el proceso podría caerse. “Morales debería regresar al país no solo para purgar el delito de fraude, sedición o terrorismo, sino también para devolver todo el dinero que ha sustraído del país. En noviembre pasado se había denunciado que vehículos blindados ingresaron al Banco Central de Bolivia (BCB) a sacar dinero. ¿Por qué el Ministerio Público no investiga esto?”, se preguntó.