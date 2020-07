El Hospital Obrero ya no recibirá a pacientes con Covid-19





08/07/2020 - 14:02:54

La Paz.- El director del Hospital Obrero, Raúl Villanueva, anunció el colapso del nosocomio en el área habilitado para coronavirus, por lo que ya no recibirán pacientes padecen de esta afección. “Estamos demostrando que no hay más capacidad, está colapsado todo el área para atención de pacientes con coronavirus. Tenemos 80 personas, a pesar de que este no es un centro Covid”, explicó a Página Siete. Argumentó que en el lugar no se cuenta con insumos para tratar a los contagiados, “no tenemos reactivos en número suficiente, no tenemos recursos humanos porque muchos de ellos se enfermaron, han caído, no tenemos oxígeno y no hay espacio para atender a pacientes con patologías respiratorias”. Añadió que siguen operando, una vez que se cuenta con 150 personas que fueron internadas por otras afecciones y que se harán todos los esfuerzos para tratar a quienes llegaron al lugar por el virus de Wuhan. “No tenemos más espacios para recibir a pacientes con Covid en ninguna parte del hospital”, remarcó Villanueva, a tiempo de aclarar que los asegurados que aquejan otras dolencias pueden ir a consulta.