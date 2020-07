Cárdenas lamenta denuncia de discriminación en su contra; asegura que acusación no tiene sustento





08/07/2020 - 13:29:11

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, lamentó que una autoridad de esa cartera de Estado haya interpuesto una denuncia en su contra por discriminación; aseguró que la acción está "fuera de lugar" y no tiene ningún sustento. "Lamento las declaraciones de esa autoridad, las que están fuera de lugar y absolutamente no tienen ningún sustento en ninguna de sus acusaciones", afirmó la autoridad. La viceministra de Educación Regular, Gabina Condori, denunció hace poco a Cárdenas por ejercer en su contra violencia psicológica y discriminación al interior del Ministerio de Educación, y formalizó ante la Fiscalía una querella penal Cárdenas y otras personas. Al respecto, el Ministro de Educación explicó que las personas que no cumplen las tareas encomendadas y tienen limitaciones, lamentablemente, tienen que ser removidas de sus cargos, al referirse a la viceministra de Educación Regular. Condori ejerce ese cargo desde inicios de marzo, cuando fue posesionada por Cárdenas.