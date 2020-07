Gobierno informa que suman seis los fallecidos con sospecha de COVID-19 en el penal de San Pedro





08/07/2020 - 12:55:52

La Paz, (ABI). - El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó este miércoles que suman seis los privados de libertad fallecidos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz con sospecha de COVID-19. "Hoy lo que tenemos son seis fallecidos con sospecha de COVID-19, y otro con un tema cardiorespiratorio (y cuando se tenga los resultados de los exámenes) se informará con total transparencia, porque no hay nada que ocultar", dijo. Además, según la autoridad gubernamental, otros 18 privados de libertad se encuentran al momento con síntomas de la enfermedad. De ese total, tres fueron trasladados a centros hospitalarios, entre ellos el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, quien se encuentra procesado por el caso del fraude electoral de 2019. "En el caso de estos 18 (presos) se ha procedido al aislamiento y (se hizo) una cadena de sus contactos, que puede llegar a 193, sobre los cuales también se está actuando de inmediato para evitar una (mayor) propagación del virus", agregó. Asimismo, remarcó que en general, en todas las cárceles del país, está controlada la pandemia, incluso en Palmasola, que fue el primer centro penitenciario a donde ingresó el virus y se generó alarma en su momento. "En Palmasola, donde fuimos fuertemente golpeados, hemos llegado a un pico de 76 casos, de los cuales ahora solo nos quedan 11 y no hemos tenido nuevos contagios, se ha contralado la situación, al igual que en Mocoví y en otros centros penitenciarios del sur del país", señaló. Recordó que el Ministerio de Gobierno estuvo entregando en las cárceles catreras, colchones, insumos médicos y equipos de protección para el personal de seguridad. "En ese sentido, les queremos transmitir a los seres queridos (de los reos) que la situación está controlada, que se está trabajando para evitar casos extremos, (aunque) en La Paz sí tenemos un poco de lentitud en la coordinación con el Sedes (Servicio Departamental de Salud), porque no desplegó una brigada y ha tenido que ser el Ministerio de Gobierno quien intervenga de forma directa", apuntó la autoridad.