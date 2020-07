Sólo 47 de 114 pacientes de Covid-19 consiguieron un donante de plasma





08/07/2020 - 10:46:59

Los Tiempos.- En la primera semana de julio, ni la mitad de los pacientes con Covid-19, 47 de 114 personas, consiguió un donante de plasma hiperinmune para intentar vencer el nuevo virus por falta de personas recuperadas dispuestas a donar, según datos del Banco de Sangre de Cochabamba. De abril a la fecha, unos 70 donantes proporcionaron 157 unidades de plasma, sin embargo el Sedes registra 300 recuperados de la enfermedad, informó la directora del Banco de Sangre, María Luisa Herrera. “Estamos teniendo mucha demanda, pero poca cantidad de donantes”, expresó. A diario, en los medios de comunicación y en las redes sociales se publican decenas de solicitudes de plasma para el tratamiento de familiares, amigos o conocidos. Algunos incluso ofrecen recompensas. “Es alta la necesidad y poca la cantidad de donantes”, lamentó Herrera. Detalló que en abril y mayo las solicitudes eran pocas, pero en junio y julio éstas se dispararon. Pese a las campañas e incentivos que ofrecen unas 130 empresas, los donantes no son muchos. En tanto, sólo cuatro de 70 donantes realizaron una segunda donación. Además, “muy pocos son voluntarios, la mayoría es gente contactada por los familiares”, añadió Herrera. El Banco de Sangre llama a los recuperados a donar plasma de forma “altruista y voluntaria” para ayudar a salvar vidas. El plasma hiperinmune se obtiene de un paciente que se ha recuperado de la Covid-19 mediante el procedimiento de la aféresis, método que no afecta al volumen sanguíneo “ni debilita el cuerpo”. Este plasma hiperinmune, utilizado como una alternativa de tratamiento, proporciona “una inmunidad pasiva al paciente y le permite de alguna manera neutralizar la carga viral que está teniendo en su organismo”. Los recuperados de la Covid-19, entre 18 a 60 años, son potenciales donadores. Deben tener al menos una prueba PCR negativa, pesar más de 50 kilos, no tomar medicamentos y estar bien de salud. Además, el Banco de Sangre hace una titulación de anticuerpos para determinar si una persona “es un buen donante o no”. Las mujeres que tuvieron hijos no pueden ser donantes. El procedimiento de donación tarda entre una y dos horas. No representa ningún riesgo para el donante. Cada donante puede generar entre una a tres unidades de plasma, cada una de 200 ml dependiendo de su peso y su talla; por lo que es posible que vuelva a donar después de siete días. Los pacientes con Covid-19 que están en tratamiento reciben una primera dosis de 200 ml (una unidad), después de unas 48 horas según su evolución se puede solicitar una segunda y de acuerdo al criterio médico “las veces que sean necesarias”, explicó. Las personas que hayan vencido el virus pueden aproximarse al Banco de Sangre, en la calle Aurelio Melean Nº 487, detrás de la Escuela Técnica de Salud. Ref. 77430644-77409703.