Cívicos realizan toman pacífica del Concejo para que políticos de Tarija se bajen el sueldo





08/07/2020 - 10:40:56

El País.- La mañana de este miércoles 8 de julio, el ingreso al Concejo Municipal de Cercado amaneció bloqueado por representantes del Comité Cívico de Tarija que piden que las autoridades se bajen los sueldos, en medio de la difícil situación económica que afecta al departamento por la pandemia del coronavirus (Covid-19). El vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, informó que desde el inicio de la pandemia se ha enviado notas a las autoridades departamentales solicitando que disminuyan sus salarios, en beneficio de la población, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna. En ese sentido, el ente cívico ha determinado iniciar una "toma pacífica" de instituciones como el Concejo Municipal -y en los próximos días la Asamblea Departamental, Brigada Parlamentaria, Alcaldía y Gobernación- para pedirles que se reduzcan el 50% de su salario. "Hemos perdido que las autoridades hagan una acción de hecho en favor del pueblo y se rebajen el sueldo, lamentablemente nuestras autoridades no han hecho caso a nada (...) si no nos hacen caso vamos a buscar otros mecanismos, si no entienden por las buenas, buscaremos otras formas para que entiendan que deben rebajarse el sueldo", mencionó Orellana. Se prevé que esta medida pueda replicarse en los demás municipios del departamento de Tarija, con el fin de crear un fondo común y posteriormente invertir estos recursos económicos "en favor de todos los ciudadanos". En pasados días, el Concejo Municipal de la ciudad de Bermejo aprobó una ley de reducción del 30% de sus sueldos mientras dure la pandemia del coronavirus (Covid-19).