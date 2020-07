En Santa Cruz cada hora se contagian de coronavirus entre 29 y 35 personas





08/07/2020 - 10:38:22

El Deber.- Parte de la población cruceña reclama por los horarios que se han establecido para la circulación en la ciudad, pero esto tiene un motivo técnico epidemiológico: por cada hora en que la gente sale a las calles, se estima que entre 29 y 35 personas se contagian de coronavirus en Santa Cruz. El director del programa de Covid-19 en Santa Cruz, Carlos Hurtado, explicó que esta es la razón por la que se determinó la circulación hasta las 15:00 en la nueva modalidad de cuarentena organizada, que se viene cumpliendo desde el lunes 6 de julio en la capital cruceña. Sobre las proyecciones de casos de coronavirus, Hurtado indicó que, si la población no cumple las medidas ordenadas en esta nueva cuarentena, se estima que en seis semanas el departamento llegue a tener 35.000 infectados, mientras que si cumplen, las estimaciones indican que se podría llegar a 30.000 casos positivos. "La población necesita generar ingresos para alimentarse, por eso se ha organizado esta estrategia para volver a esta cuarentena organizada que requiere que todas las empresas cumplan con las medidas de bioseguridad", explicó el epidemiólogo. Los distintos rubros económicos han presentado protocolos de bioseguridad, como las ópticas, salones de belleza, restaurantes, transportes, entre otros. "Se han aprobado muchos de ellos y a algunos se les ha hecho ajustar algunas cosas", dijo Hurtado. Se espera que la población sea mucho más responsable ante lo que se ha visto estos dos días de cuarentena organizada, con micros y centros de abastecimiento con gran cantidad de personas, sin guardar la distancia social y sin el uso correcto del barbijo. "Epidemiológicamente hablando esperamos que no haya una gran aceleración de la curva, pero se estima que haya entre 6.000 y 8.000 casos nuevos", adelantó. Hurtado alertó que la gente no solo debe pensar que el sistema de atención en salud esté colapsado, sino todo lo que implica esto, como los cementerios, los crematorios, entre otros.