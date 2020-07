Coronavirus: La Paz desbancó a Beni del segundo lugar y trepó por encima de Cochabamba





08/07/2020 - 05:31:31

El Deber.- La sede de Gobierno el 31 de mayo, un día antes de ingresar a la flexibilización de la cuarentena, reportó tan solo 29 casos nuevos de coronavirus. Para entonces tenía un acumulado de 507 contagiados. Cinco semanas después (6 de julio) con las medidas flexibilizadas para poder salir a trabajar, reportó en un solo día 480 casos y un acumulado de 4.685. Un cálculo frío y simple lleva a pensar que la flexibilización de la cuarentena propició el desborde y ha llevado al departamento de La Paz a escalar entre las regiones con mayor incidencia del país, al punto de que el lunes 6 de julio desbancó a Beni del segundo lugar y trepó por encima de Cochabamba. Virgilio Prieto, jefe nacional de Epidemiología concuerda con este análisis, pero le suma también otros factores. Entre ellos la falsa apreciación de que los rayos ultravioletas y la altura neutralizaban el virus que dieron una falsa seguridad. "Se ha dado un incremento de casos después de aquella aseveración tonta", sostuvo Prieto y agregó otro factor: el mal comportamiento de la población. Para el epidemiólogo la contención se vio rebasada incluso antes de que termine la cuarentena por culpa de grupos poblacionales que no respetaron las medidas de control. "Todo esto ha acelerado los procesos", resumió. "Es importante el comportamiento de la población, eso ha tenido que ver mucho. Los enfrentamientos en El Alto y Cochabamba van a incidir (en el incremento de contagios)", sostuvo. Por último Prieto recordó que países vecinos como Perú y Chile que suspendieron la cuarentena ahora están volviendo a la misma porque no pudieron controlar la situación. El jefe de Epidemiología asegura que la situación ya se salió de control en Bolivia porque actualmente se están reportando más de mil casos diarios. Los expertos tienen distintas visiones sobre el problema y esta semana se debe reunir el comité científico para ensayar las recomendaciones al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). Alcalde preocupado Luis Revilla reconoció que está preocupados por la situación en La Paz donde los hospitales exclusivos para atender Covid-19 están llenos. "Volver a la cuarentena rígida es una posibilidad, pero eso lo debe evaluar el COED departamental", afirmó subrayando que más que endurecer la cuarentena ayudaría que la gente solo salga si es necesario y asuma medidas de bioseguridad. "Que este incremento (de contagios) no signifique volver a una cuarentena rígida que perjudique la economía de las familias en La Paz", deseó. Otras apreciaciones El exministro de Salud, Guillermo Cuentas, explicó que por densidad poblacional era imposible que La Paz permanezca como el cuarto departamento en cuanto a número de contagios y que, por el contrario, los números que se presentan por el momento no son los reales porque un barrido de casas en la ciudad de El Alto demostró plenamente que la gente esconde la enfermedad, por tanto esa misma lógica se debe tomar en cuenta en la ciudad de La Paz. Roger Carvajal, integrante del comité científico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explicó que existen varios factores para este desmesurado crecimiento e hizo notar que este número empezó a subir después de la fiesta de San Juan, además de la “deplorable” actitud de las personas que se niegan a tomar los mínimos recaudos de seguridad. El 24 de junio, un día después de San Juan, el número de casos positivos en la Paz llegó a 197, un día después esa cifra se elevaría a 212 y desde ahí no bajó hasta llegar al récord del lunes cuando se presentaron 480 casos positivos. Hospitales Los dos hospitales habilitados para pacientes Covid-19, La Portada y Cotahuma, ya llegaron a su tope y lo mismo está por pasar con el centro de aislamiento en el hotel de cinco estrellas convertido en hospital, para atender a pacientes leves. De las 500 camas que tiene el hotel ya hay 300 ocupadas y creen que en los siguientes días se completará la totalidad por el rastrillaje que se está realizando.

Causas y acciones El médico Róger Carvajal, investigador del área de biomedicina, identificó y cuatro causas para el crecimiento de casos, la indisciplina de los habitantes, la polución (contaminación) que se desató en San Juan; el excesivo número de vehículos en las calles y el periodo estacionario que vive La Paz con un invierno crudo que lleva a confundir los síntomas. Ante esta situación él considera que las autoridades deben salir a buscar a los enfermos y desarrollar una intervención farmacológica en los casos leves. En su opinión la mayoría se contagiará como paciente leve y por tanto se puede desarrollar esta estrategia para superar la situación. Para el exministro de Salud Guillermo Cuentas, el país en su conjunto está camino a cumplir la proyección de los 107 mil casos a finales de agosto porque la pandemia en La Paz entró en su fase de explosión y por eso aparecerán barrios enteros contagiados con coronavirus. Cuentas ve muy difícil que las autoridades logren imponer una cuarentena rígida como se dio en marzo o abril por la necesidad de la gente de salir a ganar el sustento diario y explicó que el 70% de la población boliviana vive de la economía informal y no se puede ignorar ese número.