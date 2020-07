Director del SEDES advierte con declararse en huelga de hambre ante falta de ítems de salud





08/07/2020 - 05:25:18

Opinión.- Hace más de un mes que el Gobierno central no responde al pedido de 1.240 ítems de salud requeridos para Cochabamba, aseguró el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, en la evaluación de la primera semana de la cuarentena rígida en Cochabamba, y anunció que si hasta el viernes no tiene noticias, piensa declararse en huelga de hambre. Este medio buscó al delegado presidencial, Óscar Mercado, y al delegado del Ministerio de Salud, Alvin Siles, para conocer por qué el departamento no recibe la asignación, pero el primero no respondió y Siles pidió hacer la consulta por un canal “más oficial”. CARTAS Y LLAMADAS SIN RESPONDER En la reunión del Consejo Metropolitano Kanata donde se evaluó la cuarentena, Mamani dijo que se hizo una selección de personal durante más de una semana, las listas se enviaron al Gobierno central y, aunque ya pasó más de un mes, Cochabamba no tiene autorizados ninguno de los 1.240 contratos por tres meses, solicitados para fortalecer al personal de salud. Lamentó que el SEDES haya incumplido el compromiso asumido con el Trópico para designar personal, pero fue a causa de la falta de respuesta del Gobierno central. “El rastrillaje intensivo (en el Chapare), lo hicieron solo con su personal, diezmados, porque más de 60 personas (del área de salud) han caído con la enfermedad y aun así están logrando contener, duplicando esfuerzos. Lo mismo está sucediendo en los hospitales COVID-19 y lamentablemente no tenemos respuesta oportuna. Nos dicen mañana, pasado y a veces creo que ya ni me contestan el celular. Las cartas demoran en llegar y no se les está dando curso. Entonces, me veo en esa situación extrema (de pensar en declararse en huelga de hambre)”. Manifestó su deseo de que en el transcurso de la semana se autoricen los contratos, pues ya debían llegar la tarde del lunes, por eso ayer por la mañana los volvió a reclamar. Dijo que no espera que llegue el total, pero sí al menos 50 o 60% porque entiende que revisarlos y procesarlos también es difícil. Recordó que hubo dificultades al seleccionar al personal porque uno de los requisitos era tener cinco años de experiencia y las personas con esa trayectoria ya están trabajando. Entonces, se hizo gestiones para modificar ese requisito porque no solo Cochabamba tenía el mismo problema, sino que pasa en todo el país. La semana pasada se aceptó que la antigüedad no fuera una limitante. Pese a eso, insistió, en que no hay respuesta. PERSONAL RECLAMA Un médico del hospital Viedma que trabajaba en la atención de pacientes COVID-19, y que pidió guardar su nombre en reserva, dijo que el ese centro centinela no quedan intensivistas, tanto porque hay bajas por COVID-19 como porque no se valoró su trabajo durante tres o cuatro meses en los que trabajaron en doble turno. Les informaron que había una resolución de pago doble para quienes estuvieran en primera línea y trabajando más horas que las establecidas por ley, pero no se cumplió. Las enfermeras tampoco quieren continuar, aseguró. Días atrás, el personal del hospital Solomon Klein de Sacaba, otro de los centros centinela de Cochabamba, protestó exigiendo la dotación de ítems y mejores condiciones de trabajo. El detonante fue que 30 empleados terminaban su contrato el 30 de junio dejando sus puestos vacantes a la espera de convocatoria y en plena emergencia sanitaria. La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, dijo que la asignación de recursos humanos, que es uno de los objetivos del plan de la cuarentena rígida en el eje metropolitano, no pudo concretarse por el incumplimiento del Gobierno central, pero la Gobernación asignó casi medio millón de bolivianos para contratar eventualmente médicos, enfermeras y laboratoristas. A mediados de abril, el delegado Siles informó que el SEDES realizó un requerimiento de más de 3.000 ítems (déficit histórico) al Ministerio de Salud y que ante la emergencia por COVID-19 solamente se ha dotado de 300, que estaban retrasados en su entrega. El 20 de abril, el Gobierno asignó 350 ítems para el departamento. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, es la única vez que se hizo entrega pública de ítems para personal médico. QUILLACOLLO EN APRONTE El secretario General de la Alcaldía de Quillacollo, José Terán, informó que desde la próxima semana ese municipio prevé asumir medidas de presión ante el incumplimiento de autoridades gubernamentales en la habilitación del laboratorio LIDIVECO, destinado a procesar pruebas COVID-19.