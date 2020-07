Mesa: El 60% de la población no quiere el retorno del MAS





08/07/2020 - 05:21:31

Erbol.- El candidato a la presidencia y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló el martes en una entrevista con la Red ERBOL que más del 60 por ciento de la población boliviana no quiere el retorno del Movimiento al Socialismo al poder. “Más del 60% de los bolivianos no quiere el retorno del Movimiento al Socialismo”, manifestó el candidato de CC en el programa La Mañana en Directo. Mesa sostuvo que “no podemos aceptar nuevamente autoritarismo, centralismo, corrupción, discrecionalidad, y que por lo tanto, hay que derrotar democráticamente a Evo Morales; eso es lo que piensa más del 60% de los votantes”. “Estoy en la vereda de creer que los 14 años del más le han hecho un gran daño a Bolivia en términos de comparación. Yo tengo que responder desde la vereda en la que estoy, la vereda de la construcción democrática”, explicó el postulante al Ejecutivo. El también historiador reflexionó que “atravesamos un momento de fuerte polarización, de dificultades complejas heredadas del fraude de Evo Morales y que tiene que ver ahora con el adicional de la clarísima crisis de salud vinculada al coronavirus” Respecto a la eventualidad de mover la fecha de elecciones debido a la pandemia, no se cerró a dicha posibilidad pero formuló que se conforme un nuevo Comité Científico totalmente independiente del Gobierno que sea el que sugiera lo mejor y en base a ello, los Órganos Electoral, Ejecutivo y Legislativo decidan lo que se debe hacer. Mesa también dejó claro que su candidatura se mantiene firme pero no descarta abrir el diálogo en base a una construcción programática para tener mayoría parlamentaria si obtiene la victoria en las elecciones programadas para este año. En la entrevista con ERBOL Mesa también lamento que tenemos un doble Gobierno donde el Poder Ejecutivo está manejado por Demócratas, que obtuvo el cuatro por ciento de la votación en la anterior elección, y los poderes Legislativo y Poder Judicial son propiedad del MAS.