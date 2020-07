Observan crisis política y pugna de poder en cambio de ministros





08/07/2020 - 05:19:19

El Día.- De manera repentina se conoció ayer el alejamiento de José Luis Parada del Ministerio de Economía, mientras que en su lugar asumió Óscar Ortiz. Está sorpresiva situación en el gabinete ministerial, dejó una serie de dudas en la población, que pronto no esperó en pronunciarse sobre una posible crisis política en el interior del Gobierno. Pugna interna en Demócratas. Para el analista político Carlos Cordero, el Gobierno atraviesa serias dificultades en torno a las autoridades y funcionarios internos. "Es evidente que hay pugnas al interior del Gobierno. Son muchas las situaciones que se han dado en los últimos meses. Por ejemplo Arturo Murillo habla de una unidad de políticos para elecciones, y sale Samuel Doria Medina a negar", señaló. Cordero, hizo énfasis en la figura de Óscar Ortiz, ahora ministro de Economía. Apunta a que puede existir cierta pugna en el interior de Demócratas, considerando que José Luis Parada, es hombre de confianza del gobernador cruceño Rubén Costas y que ahora ha sido alejado de los altos niveles del Gobierno, para ser reemplazado por Ortiz, quien en los últimos tiempos se lo ha visto cercano a la presidente Jeanine Áñez y no a Costas. "Llama la atención que Óscar Ortiz está en todo. Me da la impresión que la pugna está imponiendo la presencia de Ortiz, en una especie de camino ascendente. Es mucha influencia la que está ejerciendo Ortiz, parece ser el hombre fuerte del poder", manifestó. Recordó que Ortiz, fue candidato a presidente por Demócratas, luego jefe de campaña de JUNTOS, después ministro de Desarrollo Productivo y ahora ministro de Economía. Problemas. En una similar posición se pronunció el también analista, Renzo Abruzzese, quien dijo que esta situación parece develar las tensiones internas aceleradas por la grave crisis sanitaria, los escándalos de corrupción y una arremetida coordinada y peligrosa desde el MAS. Abruzzese, señaló que si bien Demócratas es quien concentra el poder, algunos sectores de intereses que esta agrupación política cobija, discrepen en torno a temas vitales que eventualmente no los favorecen de forma equitativa, aunque hasta el momento sólo se han argumentado motivos personales en los alejamientos de autoridades. El analista apunta que la gravedad de la pandemia, sus efectos en la economía y la eclosión social producida por una virtual paralización del aparato productivo han creado condiciones políticas muy delicadas que afloran al interior de la estructura de Gobierno. "Sin duda, la presidente atraviesa un momento muy complejo. No solo por lo delicado de la situación sanitaria y sus secuelas económicas, sino, además, porque genera un escenario poderosamente proclive a los discursos fáciles, propios del populismo que, a la sazón, no ha descansado un minuto. La crisis sanitaria se ha transformado en una crisis política que el MAS, desde el Congreso, cierta militancia de base, y desde Buenos Aires, aprovechará de forma intensiva y extensiva. De manera cada vez más nítida, esta crisis parece expresarse en el frecuente recambio de altas autoridades", indicó. Abruzzese considera que la opinión pública puede percibir estos cambios como un acelerado debilitamiento del Gobierno y que ésta situación en medio de un escenario electoral, terminaría favoreciendo al MAS y Evo Morales, o planteando la urgencia de la unidad de los partidos contrarios al MAS de Morales. "Vivimos sin la menor duda, difíciles momentos que podrían agravarse de forma imprevisible", agregó. Autoridades. Tanto Ortiz como Martínez, fueron posesionados en un acto en Palacio Quemado por la presidente Jeanine Áñez. La jefe del Estado, agradeció al exministro Parada y aseveró que hizo un “gran trabajo” al mantener la estabilidad de la moneda y el impulso de los bonos. Al nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Áñez pidió que “escuche a las micro, pequeñas y grandes empresas”, pero también “ponga todo su esfuerzo en ayudar a que el aparato productivo del país vuelva a funcionar”. El nuevo ministro de Economía señaló que tiene dos instrucciones de la presidente, primero mantener la estabilidad económica y de la moneda y segundo, crear empleo mediante el plan que delineó el Gobierno.