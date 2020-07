Diputado Monasterio: Argentina debe colaborar con la justicia boliviana y no proteger a Evo Morales





08/07/2020 - 05:15:27

El Diario.- Tras la imputación al expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, el diputado por Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, le pidió al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, no proteger al exmandatario y colaborar con la justicia boliviana para que se lo traslade hasta territorio nacional y que afronte los procesos correspondientes. El parlamentario cruceño pidió al mandatario argentino no intentar proteger a Morales y le recordó que los delitos de terrorismo y narcotráfico están clasificados como delitos de lesa humanidad y que cualquier intento de protección puede ser considerado como intento de encubrimiento y complicidad. Monasterio solicitó de manera formal, en su calidad de legislador del Estado boliviano, poner al exmandatario a disposición de la justicia lo antes posible para que enfrente los procesos por los que está imputado. “Señor Fernández, no defienda a un narcoterrorista, no trate de esconder el sol con un dedo. Esta más que claro que Morales debe responder por sus actos y la justicia debe actuar con todo el rigor de la ley. ¡No sea una piedra en el camino de la justicia!” expresó el parlamentario mediante un video en redes sociales. Añadió que el expresidente Morales también debe responder por la presencia y participación de células terroristas en conflictos sociales que terminaron con la pérdida de vidas de compatriotas bolivianos, en estos hechos están relacionados Facundo Morales (FARC), Martin Serna Ponce (MRTA) y el sobrino de Diosdado Cabello, Pedro Carvajalino, según una investigación realizada por una comisión de parlamentarios. “Señor Fernández, no encubra a un delincuente, no aduzca persecución política, en este país se le va a brindar todas las condiciones de seguridad y las debidas garantías”, manifestó. Por otro lado, el abogado Eduardo León refirió que de acuerdo a convenios y tratados internacionales, el delito de terrorismo no tiene inmunidad ni es objeto de asilo o refugio, calidad en la que se encontraría Evo Morales desde diciembre de 2019 en Argentina. El abogado constitucionalista y exfiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, aseguró que la calidad de imputado de Evo Morales tendrá consecuencias no solamente para él, sino también para el gobierno argentino ya que el 6 de marzo de 2002 firmó un Convenio Contra el Terrorismo, donde estipula que ningún Estado puede brindar refugio o asilo a un “terrorista”.