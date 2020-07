Ortiz pide al Legislativo no utilizar el tema de los créditos externos con fines electorales





07/07/2020 - 19:15:43

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Oscar Ortiz, pidió este martes al Legislativo, controlado por el MAS, no utilizar el tema de los créditos otorgados por los organismos internacionales "con fines electorales". Dichos préstamos, destinados para luchar contra el COVID-19 y reactivar la economía, están paralizados en esa instancia. "Hoy estamos frente a un golpe en materia sanitaria y económica que no hemos tenido en nuestra historia y por lo tanto, creo que la Asamblea Legislativa debe reflexionar, no se debe utilizar estos créditos internacionales buscando un rédito electoralista, porque cada día que pasa, es un día que se pueden perder más empleos", aseguró Ortiz. La autoridad hizo esas declaraciones luego de ser posesionado por la presidenta Jeanine Añez como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas, con el desafío de enfrentar la crisis provocada por la emergencia sanitaria debido al coronavirus. En ese sentido, la autoridad expresó toda su predisposición para visitar a los legisladores de la Cámara de Diputados, las veces que sea necesario, para explicarles los alcances de los proyectos de ley de los préstamos internacionales, en el marco de la transparencia. "Espero que podamos superar este conflicto político, creo que no hay que utilizar los créditos internacionales para buscar golpear al Gobierno, porque en realidad a quienes se está afectado son a las familias bolivianas que necesitan salud", manifestó. La reacción surge luego que la Cámara de Diputados aprobó, el 1 de julio, una declaración camaral que rechaza el Decreto Supremo 4277 aprobado por el Gobierno, que dispone la transferencia de los recursos del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones. Esa norma establece, además, que no se usará el crédito hasta cumplir con el procedimiento constitucional, es decir su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Ante esto, Ortiz reiteró que ese empréstito no tiene ningún condicionamiento y lamentó que el Legislativo continúe bloqueando el acceso a esos recursos, destinados a la atención del coronavirus. El 17 de junio, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, precisó que hay cinco proyectos de ley, referidos a créditos, que se presentaron ante la Asamblea por un total de $us 1.700 millones, destinados al sistema de salud, para el equipamiento de hospitales, compra de insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa.