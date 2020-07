Cuatro auditorías confirman que Morales pidió bloquear ingreso de alimentos a las ciudades





07/07/2020 - 18:56:11

La Paz, 7 jul (ABI)- El Ministerio Público informó este martes que aplicó cuatro auditorias forenses que confirmaron la autenticidad de la voz del expresidente Evo Morales, en un registro de audio en el que se escucha la orden de bloquear el ingreso de alimentos a las ciudades. El fiscal del caso, Ruddy Terrazas, explicó que este audio es genuino y que fue obtenido del celular del hijo del dirigente, Alejandro Yucra, quien ratificó que el exgobernante conversó con su padre en su declaración informativa presentada ante las autoridades jurisdiccionales. "Existen cuatro elementos de auditoría forense; se ha podido colectar el audio del celular del hijo del dirigente y es sometido a una pericia en el IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial) y, bajo cadena de custodia, es remitido al IDIF de La Paz, donde también se hace una pericia al audio", precisó el fiscal a radio Fides. Sobre la base de las pericias técnicas, la Fiscalía de La Paz presentó la imputación formal contra Morales y el dirigente Faustino Yucra por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, puesto que la orden de Morales coincidió con un bloqueo de caminos que provocó desabastecimiento de alimentos en las principales del país. Morales, quien había abandonado el país tras renunciar al cargo, le pidió a Yucra mantener las movilizaciones activas para, según dijo, mantener "un combate" contra el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. "Que no entre comida a la ciudad, vamos a bloquear (con un) cerco de verdad", se le oye al expresidente en ese registro de audio. La renuncia de Morales se dio luego que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) no pudieron avalar los resultados de las elecciones de octubre de 2019 porque hallaron evidencia de "manipulación dolosa" en la transmisión de datos. De hecho, poco antes de abandonar territorio nacional, el 12 de noviembre de 2019, el propio Morales convocó a otras elecciones y destituyó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Las instrucciones que se oyen en el registro de audio que avaló la Fiscalía se dieron desde México, el primer destino que eligió el exgobernante tras salir de Bolivia. El fiscal Terrazas aseguró que Ministerio Público realizó una investigación imparcial en base a la indagación, la colección de declaraciones e indicios que determinaron la responsabilidad de los, ahora imputados, sobre esos hechos registrados en noviembre de 2019. El Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IICUP) realizó una pericia en el celular de Alejandro Yucra, donde evidenció la existencia del audio bajo el código VID 20191115WA0031. El registro dura tres minutos y 18 segundos y fue grabado el 14 de noviembre del 2019, dos días después de salida de Morales. Con tecnología de última generación, las pericias procedieron al desdoblamiento de las voces y se dio un primer resultado sobre su autenticidad. Posteriormente, el registro fue sometido a una pericia informática en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público, se desglosó el archivo y se realiza una comparación con otros audios de los discursos o conferencias en los que se escuchó la voz del exmandatario. Como tercer elemento, Terrazas señaló que, en febrero de este año, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia remitió un informe que determinó la "alta probabilidad" de que la voz que ordena cercar las ciudades al dirigente Faustino Yucra, durante los conflictos de noviembre, mediante una comunicación telefónica "corresponde al expresidente Evo Morales". Por último, señaló que, para corroborar la autenticidad del audio, en la declaración realizada al hijo del dirigente cocalero, confirmó que su padre se comunicó con Evo Morales y aseguró que el audio es real. Ante este escenario, el fiscal advirtió que, si Morales no se presenta a la audiencia cautelar que será fijada para los próximos días, se activará el sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para su captura internacional. "Si no se hace presente el imputado Juan Evo Morales Ayma, vamos pedir la declaratoria de rebeldía y paralelamente vamos a solicitar que se emita el mandamiento de aprensión del juzgado y con el cual nosotros ya estamos habilitados para subsanar la observación que nos hizo Interpol (en enero) de activar el sello rojo o notificación roja", resaltó. En enero, la Fiscalía formalizó por escrito una solicitud a la Interpol para que se active la notificación roja contra Evo Morales, pero no tuvo éxito. Entonces, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó conocer el trámite anunciado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que día después formalizó la solicitud respectiva. Morales eludió comentar sobre estas declaraciones desde el 20 de noviembre cuando éstas se hicieron públicas. Solo a raíz de la imputación, el expresidente dijo -a través de sus redes sociales- que el audio fue "alterado".