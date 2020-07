Revilla no descarta retornar a una cuarentena rígida en La Paz





07/07/2020 - 16:02:15

La Paz.- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, reconoció este martes que no se descarta la posibilidad de retornar a una cuarentena rígida debido a la explosión de casos de COVID-19. “No está descartado una cuarentena rígida, pero esa es una evaluación que se tiene que hacer a nivel del COED”, dijo. “Sí, es una posibilidad, no está descartado que eso ocurra, lo que más ayuda es que la gente asuma medidas de bioseguridad que son las únicas maneras con las que podemos protegernos de la enfermedad”, declaró a Unitel. Revilla pidió que la gente cumpla estrictamente con las medidas de bioseguridad, que mantenga el distanciamiento social, que la gente salga solamente si es necesario respetando el número de carnet. "Esas son las únicas maneras con las que vamos a protegernos de la enfermedad”. Hospital del Sur hasta el 15 de julio El Alcalde de La Paz, Luis Revilla, espera que la Gobernación y el Ministerio de Salud cumplan con el compromiso asumido de habilitar hasta el 15 de julio el Hospital del Sur de la ciudad de El Alto. Este nosocomio que es de tercer nivel deberá apoyar a otros que son exclusivos para coronavirus y están al límite de su capacidad. “Esto es lo que hemos hablado ayer con las autoridades de La Paz, hay el compromiso de habilitarlo hasta el 15 de julio, ojalá sea así, estamos haciendo todo lo que se puede hacer en coordinación con las alcaldías de El Alto, de La Paz, el Sedes (Servicio Departamental de Salud de La Paz) y el Ministerio de Salud”, informó la autoridad en contacto con los periodistas. Mencionó que la habilitación del Hospital del Sur atraviesa por problemas administrativos, como la designación de un director y la contratación de personal. Sostuvo que este nosocomio es responsabilidad directa del Ministerio de Salud y la Gobernación por tratarse de tercer nivel; precisó que se requieren Bs 7 millones para su funcionamiento. Revilla dijo que los hospitales municipales exclusivos para coronavirus, como La Portada y Cotahuma, están al límite de su capacidad. Destacó a ambos por asumir la atención de la enfermedad aun cuando son de segundo nivel, pero dijo que no se puede recargar la emergencia sanitaria al Sistema de Salud Municipal.