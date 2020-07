Caso Respiradores: Exdirector de la Aisem dio positivo a Covid-19 en San Pedro





07/07/2020 - 15:54:30

Página Siete.- Giovanni Pacheco, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem) involucrado dentro del caso respiradores, dio positivo a coronavirus (Covid-19). El exfuncionario está detenido preventivamente en el penal de San Pedro. Cristian Alanes, abogado de Pacheco, informó que se encuentra en una clínica debido a que presentó complicaciones en salud. “Por un problema de salud de urgencia fue internado en una clínica y cuando le han hecho la primera prueba ha resultado con Covid positivo. En este momento se ha presentado un memorial ante el Ministerio Público para que pueda ser trasladado a otra clínica donde se atienden a estos pacientes para no poner en riesgo la salud de otras personas”, dijo Alanes a Unitel. El jurista detalló que solicitarán la cesación a la detención preventiva que Pacheco cumplía desde mayo de este año en el penal de San Pedro. “Está internado desde la jornada pasada por una emergencia médica (…). Lamentablemente no he podido tener contacto con él. Hemos visto pertinente pedir la cesación a la detención preventiva, recordando que antes que el licenciado sea trasladado al penal de San pedro, se les ha realizado las pruebas Covid que han dado negativo, precisamente para que vayan al sector donde estaban guardando detención preventiva”, añadió. Giovanni Pacheco fue director de la Aisem y es investigado por la compra de 170 respiradores españoles con sobreprecio de la marca española Respira, a cargo del Ministerio de Salud. Fue gerente regional de Cemento El Puente y de la Sociedad Boliviana de Cemento cuando Doria Medina era presidente de Soboce. En 2015 y 2016, durante la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, fue gerente de la Empresa Municipal de Aseo de El Alto (Emalt).