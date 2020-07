Ministerio de Salud invita a presentar estudios científicos para probar eficacia de tratamientos alternativos contra Covid-19





07/07/2020 - 15:10:44

La Paz, (ABI). - El Ministerio de Salud, a través de su cuenta en Twitter, recordó en las últimas horas que la titular de esta cartera de Estado, Eidy Roca, invitó a los grupos de profesionales a presentar estudios científicos debidamente respaldados para probar la eficacia de tratamientos alternativos contra el COVID-19. "Mientras no haya un tratamiento o una vacuna avalada con evidencia científica, seguiremos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, invitamos a los grupos de profesionales interesados en probar la eficacia de tratamientos alternativos a presentar sus estudios debidamente documentados", dijo Roca el pasado domingo, en su mensaje al país desde su aislamiento, tras dar positivo a COVID-19. Esta invitación surge ante la persistente polémica por el uso de productos, como el dióxido de cloro, que oficialmente no está incluido como un medicamento de lucha contra el coronavirus, aunque varios profesionales e incluso algunas universidades se mostraron a favor de su empleo y producción para tratar a los enfermos infectados con el nuevo virus. El pasado 29 de junio, el Comité Científico Nacional COVID-19, a través de un comunicado documentado, identificó al menos ocho efectos secundarios del uso de dióxido de cloro. Asimismo, el Comité remarcó que no existe ninguna publicación en revistas médicas científicas sobre los efectos del cuestionado producto contra el virus, que provocó una pandemia global.