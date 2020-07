EE.UU.: Regresan las restricciones tras repunte del coronavirus





07/07/2020 - 12:50:01

VOA.- Con un número de nuevos casos de coronavirus cada día en Estados Unidos que casi ha duplicado los niveles de hace un mes, el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, dijo el lunes que el estado de la pandemia “no es nada bueno”. En una conferencia en línea, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, señaló que el repunte de casos ha ocurrido después de que los estados levantaron muchas de las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus. Fauci comparó la situación con lo que está sucediendo en Europa, donde hay países que han visto ciertos incrementos de casos después de las reaperturas, pero estas ocurrieron después de una gran disminución de los niveles registrados en el pico de la epidemia. “Nosotros subimos, nunca bajamos hasta una base y ahora estamos repuntando otra vez. Así que esta es una situación seria que tenemos que abordar inmediatamente”, dijo Fauci. El número de casos confirmados ha estado aumentando en alrededor de 40 de los 50 estados, con un porcentaje más elevado de pruebas que dan positivo y los hospitales advirtiendo de que las salas se están llenando. En una carta el lunes, las principales tres organizaciones médicas: la Asociación Médica Americana, la Asociación Americana de Enfermeros y la Asociación Americana de Hospitales, exhortaron a los estadounidenses a usar máscaras, respetar la distancia social y lavarse las manos. Los grupos describieron a la pandemia de coronavirus como “la peor crisis de salud pública en varias generaciones” y dijeron que las medidas preventivas apoyadas por las autoridades de salud hace unos meses “fueron abandonadas demasiado rápido”. “No estamos impotentes en esta crisis de salud pública y podemos derrotarla de la misma forma en que derrotamos amenazas anteriores: permitiendo a la ciencia y los hechos condicionar nuestras decisiones e informar nuestras acciones”, dijo la carta. A discreción de los estados El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, reiteró el lunes en una entrevista con la cadena Fox News que la administración del presidente Donald Trump está dejando las decisiones sobre restricciones por el coronavirus a los gobiernos estatales y locales. “En cuanto a las máscaras y el uso de máscaras, eso depende del lugar, cuando no se puede mantener la distancia social, pero no es necesario un mandato federal”, dijo Meadows. “Lo estamos dejando a consideración de los alcaldes y gobernadores”. En la Florida, uno de los estados que están reportando un repunte de casi 10.000 casos diarios, las autoridades en el mayor de los condados, Miami-Dade, ordenaron a los restaurantes y gimnasios que cerraran otra vez. Las playas, que estuvieron cerradas en el fin de semana del 4 de julio, podrán reabrir este martes. Arizona dio marcha atrás a algunos levantamientos de restricciones cuando los casos aumentaron la semana pasada y el lunes el Departamento de Servicios Humanos reportó que el total de casos en el estado había sobrepasado los 100.000. Más de 62.000 son personas menores de 44 años. El gobernador de Virginia Occidental respondió a un incremento del 30% la semana pasada con una orden el lunes que requiere que cualquier persona mayor de 9 años use máscaras en interiores cuando no pueda mantenerse una distancia social. En total, Estados Unidos ha registrado más de 2,9 millones de casos de coronavirus con 130.000 muertes, las dos mayores cifras en el mundo.