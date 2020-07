Es la tercera renuncia en el gobierno de Moreno: Vicepresidente deja el cargo Ecuador





07/07/2020 - 12:47:11

VOA.- El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, renunció el martes a su cargo en medio de la pandemia del coronavirus, después de un año y medio en el puesto. “No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir”, dijo el político en un mensaje en cadena nacional y publicado en las redes sociales. Sonnenholzner no especificó la causa de su renuncia ni si tiene relación con una posible participación en los comicios presidenciales de 2021. El exvicepresidente se ha ganado un gran apoyo popular que supera al del mandatario Lenín Moreno. “Siempre dije que no estoy aquí por el cargo ni por el sueldo ni por los honores y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país prefiero salir como entre y eso haré”, agregó el vicepresidente en su mensaje. Sonnenholzner, un empresario de la radio y economista de 37 años, asumió el cargo en diciembre de 2018, después de la renuncia de su predecesora, María Alejandra Vicuña. Oriundo de Guayaquil, estuvo a la cabeza de la respuesta del gobierno al coronavirus, que ha azotado a la ciudad costera, con el 30% de los casos en todo el país. Además, estuvo a cargo de la reactivación económica del país para sostener el empleo en medio de la pandemia y lideró un proyecto del gobierno para alcanzar acuerdos con varios sectores de la nación petrolera, que enfrenta problemas de liquidez. Es el tercer vicepresidente de Moreno que renuncia desde que el mandatario asumió el poder en mayo del 2017. Moreno ahora deberá enviar los nombres de tres candidatos a la Asamblea Nacional que designe a un nuevo vicepresidente.