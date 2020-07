Más levantamientos de cadáveres: El cementerio de Cochabamba colapsará en 10 días





07/07/2020 - 09:39:37

Los Tiempos.- No dejan de aparecer cadáveres en las calles, que se sospecha fallecieron por Covid-19. Ayer, fue hallado sin vida en una banca de la avenida 6 de Agosto, por el cerro San Miguel, un hombre aparentemente indigente que estuvo expuesto más de seis horas hasta que el IDIF se lo llevó en medio de la presión social. En los últimos 15 días las muertes en vía pública o en domicilios se han incrementado. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reporta a diario al Sedes entre 14 y 23 levantamientos. Ante la falta de estudios que certifiquen la causa de la muerte, los fallecidos son sepultados en fosas, porque son sospechosos de tener coronavirus. Sólo los murieron a causa de la enfermedad son cremados. Un 30 por ciento de los casos no se confirma. Ante la situación, la administración del Cementerio General advierte de un posible colapso del camposanto en unos 10 días. Hasta hace cuatro días, la cremación era la única opción para los que fallecieron con sospecha de Covid-19 o “en estudio”. Pero la Alcaldía de Cochabamba optó por el entierro en fosas. El ministro de Trabajo y delegado presidencial para Covid-19, Óscar Mercado, y el secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, pidieron optar por el entierro bajo tierra considerando que “se tienen espacios suficientes”. Tras habilitar el nuevo servicio, el administrador del cementerio, Benedicto Gonzales, informó que de los familiares de las víctimas “el 70 por ciento aún opta por la cremación y el 30 por enterrarlas”. En los cuatro primeros días se realizaron más de 50 entierros en fosas, con un promedio de cinco a ocho cuerpos al día. “Pero en 10 días en el Cementerio General no vamos a tener un solo espacio más”, alertó. Explicó que el terreno del cementerio no permite habilitar más de 300 fosas. Pide agilizar la asignación de un espacio exclusivo para enterrar a personas que murieron porCovid-19. El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, informó que el sábado se reportó la cifra más alta de notificación, 43. Indicó que, en algunos casos, se notifican los fallecimientos luego de las seis horas, cuando la muestra se debe tomar en tres horas. El Sedes tiene acumulados 180 pruebas de occisos en espera de sus resultados, indicó. Ante el desborde del cementerio, el Parque de las Memorias ofreció a través de su directora, Teresa S. Andrade, 500 sitios gratuitos. Explicó que la propuesta se realizó hace dos meses para mitigar esta emergencia, sin embargo, no tuvo una respuesta por parte de las autoridades.