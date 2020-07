Piden a los autoconvocados dejar pasar los carros basureros por 24 horas al botadero de K´ara K´ara





07/07/2020

Cochabamba, (ABI). - La mesa de diálogo, que trata de solucionar el conflicto de K'ara K'ara, declaró ayer cuarto intermedio para que los dirigentes de los "autoconvocados" consulten a sus bases el pedido que se hizo para que los bloqueadores dejen pasar los carros basureros durante las próximas 24 horas, informó el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa. "Se ha dado un cuarto intermedio (hasta este martes), se les solicitó que en este tiempo dejen pasar los carros basureros y eso va a ser informado a la Defensoría del Pueblo si aceptan o no", declaró Issa. Además del viceministro Issa, también participaron del diálogo autoridades de la Gobernación, Alcaldía de Cochabamba, el director del Sedes, Yercin Mamani, la Defensoría del Pueblo y dirigentes de los "autoconvocados". El principal pedido que hacen los "autoconvocados" es la liberación de los tres dirigentes detenidos por presunto terrorismo y sedición. De acuerdo a los representantes de los bloqueadores de K'ara K'ara, los detenidos y luego trasladados a la ciudad de La Paz "no cometieron delito alguno, pues se encontraban casualmente en el lugar", comentó el Viceministro. Sin embargo, la autoridad no se mostró muy optimista acerca de la posible reanudación del diálogo, especialmente, porque su principal demanda de liberación de los detenidos es muy difícil de atender. En cuanto al planteamiento de que se permita el tránsito de los carros basureros, sostuvo que fue solicitado como un gesto de buena voluntad en el marco del sentido humanitario. Pues, "debido a la proliferación de los casos de coronavirus, se ha generado gran cantidad de desechos hospitalarios y sanitarios que se constituyen en un grave peligro para la salud pública", agregó. Además, coincidente con el Director del Sedes, Issa dijo que se está buscando otras alternativas para el depósito de la basura. "La primera opción es K'ara K'ara, pero si no hay aceptación a esa solicitud, se verá de trasladar los desechos a algún punto del eje de conurbación de Cochabamba", apuntó.