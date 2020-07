Añez en un momento difícil, aquejada desde tres frentes





07/07/2020 - 09:34:09

Página Siete.- La presidenta Jeanine Añez enfrenta un momento difícil en su octavo mes al mando del país, dado que está aquejada desde tres frentes: la Covid-19 arremete contra su entorno más cercano, los escándalos de supuesta corrupción y los cuestionamientos a su candidatura a la presidencia. El primer frente que aqueja a la mandataria es el embate de la Covid-19 contra su círculo más cercano. Los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Fernando Oropeza; de Salud, Eidy Roca, y el viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, dieron positivo. Desde la pasada semana, Añez está aislada en la Residencia Presidencial, desde donde trabaja de manera virtual. No asistió de forma presencial a las dos últimas reuniones de gabinete por el riesgo de contagio, pero va al Palacio Quemado cuando su presencia es estrictamente necesaria, informó a Página Siete el viceministro Alanoca. “Este Gobierno, a diferencia de otros, no tiene un vicepresidente y si llegara a pasar algo con la Presidenta, sería terrible. Por esa razón, hay un cuidado extremo a la salud de la primera mandataria de nuestro país”, afirmó Alanoca. El segundo frente que aqueja a la mandataria son las denuncias de supuesta corrupción. En abril estalló un escándalo por la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio, hecho que motivó una ola de críticas de los partidos opositores, la destitución y un proceso penal contra el exministro Marcelo Navajas, entre otros funcionarios. A ello hay que sumar que el MAS interpuso demandas por el caso denominado gases lacrimógenos contra los ministros Arturo Murillo, de Gobierno, y Fernando López, de Defensa, y por la supuesta acción de impedir que lleguen insumos para luchar contra la Covid-19, denuncia que fue presentada contra el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán. El tercer frente que aqueja a Añez está relacionado con los cuestionamientos hacia su candidatura que se reavivaron en los últimos días. El fin de semana, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, indicó que cuando se enteró de que Añez decidió ser candidata se le rompió el alma. “Era de no creer”, declaró a Erbol. El analista y periodista Andrés Gómez identificó tres factores que le juegan en contra a Añez: los casos de corrupción, el no cumplir su palabra de no ser candidata y una “mala gestión de la crisis sanitaria”, aspectos que -subrayó- afectaron su imagen ante la población. “El país está en una mala hora por la confluencia de crisis que se avecinan y por la polarización fomentada por Morales. Añez hizo y hace lo que puede frente a un problema de dimensión mundial y jamás visto, pero los problemas de Bolivia, desnudados por la pandemia, son más grandes que su gobierno de meses”, aseguró. El constitucionalista Carlos Börth afirmó que entre los hechos que afectaron la imagen de Añez están los escándalos de corrupción y la pandemia. En ese marco, identificó cuatro factores sobre la figura de Añez. “Hay dos factores que dicen que puede continuar (en su carrera electoral), uno es que no hay obstáculo jurídico legal y dos, políticamente su organización política la necesita. Los factores que dicen que no debería continuar son la dispersión de votos que ocasiona y la pandemia”, explicó Börth, Para la politóloga Erika Brockmann, todo el escenario político social es complejo, dada la crisis sanitaria por la pandemia. Sin embargo, considera que la crisis afecta más a Añez por su rol de mandataria y candidata. “Yo creo que las dificultades que enfrenta este Gobierno serían muchísimo menores si la Presidenta no estuviera jugando el rol de candidata simultáneamente al ejercer la cabeza de un Gobierno de sucesión constitucional”, manifestó. El representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, afirmó que las dificultades del Gobierno lo atravesaría cualquier otro por las circunstancias complejas que estamos viviendo por la pandemia. “Seguimos trabajando por la salud de los bolivianos. Con solidaridad y responsabilidad, saldremos de esta crisis”, aseguró ayer la mandataria desde su cuenta de Twitter.