Reos se aíslan en sus secciones y hablan de cientos de enfermos





07/07/2020 - 09:32:21

Página Siete.- Los internos del penal de San Pedro, en La Paz, contaron a Página Siete que dentro este recinto penitenciario cientos de reclusos han caído en un “resfrío bastante fuerte”, aunque ellos sospechan que se trata de coronavirus. Ante este panorama, más los tres muertos del pasado fin de semana, han encapsulado las secciones para evitar la posible propagación del virus. “Somos hartos los que están con este resfrío. En todas las secciones están enfermos. La sanidad está colapsada y la gente está muy estresada, a ninguna sección se puede ir, si no eres de esa sección no puedes entrar y sólo están saliendo para hacer trámites”, explicó un recluso que vive en lo que se denomina “la población”, el sector más amplio del penal, dividido en al menos siete secciones. El privado de libertad, cuya identidad es reservada, añadió que los internos tienen los síntomas de un resfrío “bastante fuerte”. “En otros inviernos no sabe ser así, sabe pasarse rápido. Muy fuerte es esto y ya en todas las secciones han caído enfermos”. El fin de semana se reportó la muerte de al menos tres reclusos. Uno de ellos pertenecía a la sección de la Grulla (fuera de “la población” y donde suelen ir reclusos problemáticos), y otros dos a la sección de La Posta (también fuera de población y donde están los reos que cuentan con recursos económicos). “Murieron de un día para otro. En la noche se les complicó la respiración y les dio síndrome respiratorio agudo”, dijo un privado de libertad que pertenece a La Posta, donde fallecieron dos personas. Él contó que aunque los decesos ocurrieron de repente, la enfermedad (que él está seguro es coronavirus) ya estaba en la cárcel paceña por lo menos hace tres semanas. “Esto comenzó hace tres semanas, no es de ahora. Fue como resfríos comunes, con 200 (de unos 350 reos) que cayeron al mismo tiempo. Aquí hubo un contagio comunitario”, manifestó el recluso. Esta persona contó que el virus pudo entrar con las encomiendas que los familiares enviaron desde el exterior o con los policías que entraban de turno. Desde que comenzó la pandemia en el país los reclusos decidieron cortar con las visitas. Pero aunque esto se cumplió, las encomiendas, de las cuales muchos reos dependen, continuaron llegando. “Obvio que las autoridades van a decir que hay sospechas nomás, pero aquí hubo un contagio comunitario. Más bien yo pienso que las defensas de los compañeros nos ayudaron a sobrellevar la enfermedad porque hasta ahora hubo sólo dos muertos. Aunque todavía hay dos que están muy mal aquí, deberían sacarlos ya a terapia intensiva, ¿pero a dónde los van a llevar si no hay espacio en los hospitales?”, acotó el interno. Las autoridades de Régimen Penitenciario informaron que aún no se confirmó que las muertes hayan sido por Covid-19. Tampoco dieron información detallada sobre la evacuación del exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Idelfonso Mamani, a un centro médico, sospechoso de tener el virus. El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Marco Pérez, indicó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) realizará las pruebas de coronavirus a los fallecidos y que los resultados se tendrán en un par de días. La autoridad dijo que se pedirá que se suspendan las audiencias presenciales, pues esto genera el riesgo de que los reclusos retornen con la enfermedad a la prisión. Pese al anunció de que las audiencias se harían de forma virtual, esto no se cumple en el 100% de los casos y las audiencias presenciales se mantienen. Pérez añadió que se habilitará la capilla de la cárcel como un centro de aislamiento, y de ser necesario se verán otras posibilidades. La Anapol sería una alternativa, según el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa. ¿Contagio del virus? Muerte El fin de semana tres privados de libertad en el penal de San Pedro perdieron la vida. Dos de ellos se encontraban en la sección de La Posta y uno en la Grulla.



Acciones Ayer se hizo la fumigación de sectores como Chonchocorito, La Posta y la Grulla. Sin embargo, los internos entrevistados señalaron que estas medidas servirán de poco debido a que el virus ingresó a la prisión hace varias semanas.



Medidas Con el fin de evitar el contagio en las cárceles se suspendieron las visitas y se apostó por las audiencias virtuales. Sin embargo, las audiencias presenciales continuaron realizándose. La Defensoría pide un rastrillaje en todas las cárceles de La Paz La delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta, pidió a la Gobernación paceña que realice un rastrillaje en todos los centros penitenciarios del departamento para detectar casos de privados de libertad con coronavirus. Esta acción sería similar a la que se hizo en otras regiones del país, como en Santa Cruz, donde se fue casa por casa en busca de sospechosos de la enfermedad. “Hemos pedido a la Gobernación que a través de una brigada, y con todas las medidas de bioseguridad, se realice un rastrillaje como se hizo en otras ciudades. Esto lo hemos pedido para todas las cárceles en el departamento”, indicó Subieta en contacto con Página Siete. Por otro lado, la representante de la Defensoría en La Paz solicitó un informe a Régimen Penitenciario sobre la muerte de los tres internos durante el fin de semana, además de la situación de los adultos mayores privados de libertad. “También nos hemos contactado con el director de Régimen Penitenciario de La Paz, Manuel Chambilla, para reunirnos y tratar éste y otros temas como el de adultos y adultas mayores en las cárceles. En este instante se va a realizar la desinfección dentro del penal, no queremos más enfermos ni fallecidos”, mencionó ayer a los medios de prensa. El psicoterapeuta del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) Andrés Gautier mostró su preocupación por lo que ocurre en San Pedro. “Preocupa que los policías no haya tomado las medidas necesarias de bioseguridad. El problema es con los policías que entran y salen de ahí, ellos no cumplen con una cuarentena para hacer ese cambio”. El profesional también se refirió al reciente despido de funcionarios de Régimen Penitenciario, lo cual, según él, agrava la situación en la que se encuentran los privados de libertad. “Ya se sabía que muchos estaban enfermos y se automedicaban”.