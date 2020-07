Fiscalía anuncia que si Evo no se presenta, se activará el sello rojo de Interpol





07/07/2020 - 09:28:37

Página Siete.- La comisión de fiscales que investiga el caso del audio en el cual al expresidente Evo Morales supuestamente se le escucha dar órdenes para cercar las ciudades luego de su renuncia, advirtió este lunes que si no se presenta en la audiencia cautelar que en los próximos días será fijada por el juez décimo de instrucción cautelar en lo penal de La Paz, se activará el sello rojo de la Policía Internacional (Interpol), para su aprehensión internacional. “Si no se hace presente el imputado Juan Evo Morales Ayma, vamos pedir la declaratoria de rebeldía y paralelamente vamos a solicitar que se emita el mandamiento de aprensión del juzgado y con el cual nosotros ya estamos habilitados para subsanar la observación que nos hizo Interpol (en enero) de activar el sello rojo o notificación roja”, afirmó el fiscal Ruddy Terrazas, integrante de la comisión de fiscales que indaga el caso. Este lunes, la Fiscalía de La Paz formalizó la imputación formal contra Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, que incluye la detención preventiva del exmandatario en el “caso audio” o amenaza de Morales de dejar sin alimentos a las ciudades, en una conversación telefónica con el cocalero Faustino Yucra. Terrazas afirmó que es importante que el juez décimo de instrucción cautelar en lo penal de La Paz, que este lunes recibió la imputación formal, determine día y hora para la audiencia cautelar. “Hoy se presentó la imputación formal, el cargo, vamos a esperar que el juzgado señale día y hora, conforme se tiene señalado, en la imputación y ya teniendo día y hora vamos establecer jurisdiccionalmente que es lo que el juez pueda determinar”, señaló. En enero, el Ministerio Público formalizó sin éxito y por escrito una solicitud a Interpol para que se active la notificación roja contra Evo Morales. Entonces, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó conocer sobre la activación del sello rojo contra Morales, anunciada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pero un día después formalizó la solicitud respectiva. El fiscal Terrazas explicó este lunes que entre los requisitos para exigir el sello rojo, que se emiten contra fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena, está la determinación de la audiencia cautelar con día y hora. Aseguró que hay evidencia de las amenazas de Morales. “Todos estos elementos recogidos por la comisión de fiscales han podido establecer y evidenciar que Juan Evo Morales Ayma ha sido el autor de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo”, remarcó. Evo Morales se quejó este lunes de que no se le notificó en este caso, sin embargo, en marzo la Fiscalía dio por notificado al exmandatario, a través de su abogado Wilfredo Chávez. Entonces, Chávez se presentó en la Fiscalía para comparecer por el caso PAT y, en ese lugar, se le notificó con el proceso contra Morales. El fiscal Terrazas recordó que Chávez ya se había acreditado como abogado del exmandatario y que, si bien no quiso recibir la notificación, había testigos para acreditar que fue informado al respecto.