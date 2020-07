Exportación de banano baja en 50% y venta de otras frutas reduce en 40%





07/07/2020

Los Tiempos.- La exportación de banano se redujo en 50 por ciento por la baja demanda que hay en el mercado argentino, que es el potencial comprador del producto, informó el asesor legal de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales. Asimismo, la producción de cítricos, piña y palmito bajó en 40 por ciento por la cuarentena que se vive en varios países de Sudamérica y que afectó su economía. “La exportación de banano ha bajado por lo menos en un 50 por ciento debido a que Argentina, que es el potencial comprador, ha bajado en la demanda. Allá, igual que nosotros, están con la pandemia, no están trabajando y están recibiendo ofertas de países como Colombia y Ecuador que están ofreciendo banano a menor precio”, aseguró. Morales recordó que, pese a esta situación, el sector vende su producto al costo y, a la fecha, no se puede considerar la posibilidad de tener utilidades porque su interés está en seguir provisionando a los mercados. “Lo que pasa es que prácticamente todos estamos vendiendo al costo porque el tema de las utilidades es complicado. Las empresas en el trópico estamos tratando de mantener el empleo, que es uno de los problemas más grandes”, puntualizó. Asimismo, la intención de mantener la producción es continuar trabajando con las 10 mil familias que se dedican a la producción del banano en el trópico cochabambino. “La producción también ha bajado por el invierno. Esto nos genera al menos un 15 por ciento de disminución en la producción por los fríos que han llegado al trópico”, dijo. Además de la baja demanda y de las ofertas que llegan de otros países, se suma la espera del pago por el producto exportado. “Nosotros entregamos y después tardan de 30 a 60 días en pagarnos porque allá para comprar dólares deben hacer una cantidad de trámites muy grandes”, afirmó. Morales lamentó la situación de las empresas que se encargan del empaque de los productos que se exportan, pues también están siendo afectadas. Hace un mes, el sector reportó una pérdida de 70 centavos de dólar por cada caja del producto exportado, por lo que ya existe un precio menor en el mercado exterior. A esto se suma que el pago sufre retrasos por las disposiciones del Gobierno argentino para la compra de dólares. Cítricos y otros “En el tema de los cítricos somos los principales proveedores del producto al país. Sin embargo, nos estamos quedando con más del 40 por ciento del producto, puesto que la cuarentena rígida no está permitiendo vender normalmente, o sea que estamos acumulando pérdidas. Son productos perecibles y tenemos que acabar con esto en la basura”, dijo. Sobre la producción de piña y palmito en latas que se destinan a la exportación, Morales aseguró que la venta se redujo en 40 por ciento. Morales señaló que se tuvo una baja en la demanda debido a que no se están generando los ingresos para las familias. “Hubo una caída vertiginosa en la demanda agregada. Si antes una familia tenía 1.000 bolivianos, ahora decir que tiene 400 es poco”, afirmó. Explicó que, por tanto, tiene menos ingresos para la compra de frutas. Asimismo, señaló que la demanda se centra en productos básicos de la canasta familiar e incluso en ese sentido hay una reducción.