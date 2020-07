Agricultores prevén recuperar un 50% de su producción afectada durante la cuarentena





07/07/2020 - 09:16:55

El Deber.- La cuarentena dinámica aliviará la economía de los productores de los valles cruceños. La Asociación de Fruticultores y Horticultores Santa Cruz (Asofrut) informó que con la flexibilización de la medida podrán recuperar hasta el 50% de las utilidades perdidas en el periodo de aislamiento total. Walter Terceros, gerente general de Asofrut, informó que la flexibilización permitirá a más de 3.000 familias, productoras de los valles, recuperar más de la mitad de su producción; diezmada por los rígidos controles establecidos por la pandemia. En toda la zona de los valles existen más de 35.000 hectáreas de uso agrícola. Desde esta región salen productos de primera necesidad para Santa Cruz, Sucre y Cochabamba. En los meses anteriores a junio, los productores tropezaban con problemas en las trancas, pero luego de reuniones con las autoridades, han conseguido superar esos inconvenientes Pero, debido a la emergencia sanitaria: decretada el pasado 22 de marzo, el transporte de las verduras y hortalizas de primera necesidad fue irregular. “Esperamos que no pongan más trabas en las trancas y podamos traer todos nuestros productos. Ante no nos dejaban pasar”, señaló. Con esto, según Terceros, se terminará con la especulación de precios generadas al comienzo de la emergencia sanitaria. “Por la pandemia, incluso se cerraron los mercados de Sucre y Cochabamba”, dijo. Si bien la nueva etapa significará mejorar la logística para la entrega de alimentos, en los centros de abastecimiento, las cosas no volverán a ser como antes. Iver Miranda, presidente de Asofrut, alertó que uno de los mayores problemas que se avecina es la poca demanda del mercado. El productor explicó que las personas están ajustando su presupuesto y esto repercutirá en el precio de los alimentos que llegan desde los valles. “Costará reestablecer la demanda, y esto traerá precios bajos. Pero ahora esperamos no quedarnos con la producción en los campos”, señaló. A escala nacional, la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (Cioec) pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa la puesta en marcha del Plan de Reactivación del Sector Agropecuario, para garantizar el fortalecimiento de las unidades productivas. “Pedimos al poder Ejecutivo y Legislativo que extremen todos sus esfuerzos para asegurar los recursos económicos suficientes que garanticen el fortalecimiento de estas ", manifestó el presidente de Cioec, Rene Rojas. Este sector está compuesto por más de 2 millones de agricultores, de 787.540 Unidades Agropecuarias Productivas (UPAs), que requieren de ese apoyo para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus.