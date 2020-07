Murillo responsabiliza al TSE de todo lo que vaya a pasar el día de las elecciones en plena pandemia





07/07/2020 - 08:59:22

La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsabilizó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a su presidente Salvador Romero de todo lo que vaya a ocurrir el día de las elecciones generales, previstas para el próximo 6 de septiembre, en plena pandemia por el COVID-19. "Es difícil el desafío, pero hay que ser muy claros, la responsabilidad de lo que vaya a pasar el 6 de septiembre es del TSE, la responsabilidad es de Salvador Romero, la responsabilidad de que se lleve adelante la elección está en sus manos, la responsabilidad de los contagios está en sus manos, la responsabilidad de las muertes está en sus manos", manifestó la autoridad, en entrevista con CNN. Pues el Gobierno -agregó Murillo- en su momento ya dijo que era irresponsable hacer elecciones sin un estudio previo sobre la evolución de la pandemia e incluso, por eso, la propia presidenta Jeanine Áñez, un domingo antes de promulgar la Ley de los comicios, llamó a Romero a una reunión. En dicho encuentro "le preguntó y le pidió cuál era su estudio (para hacer elecciones en plena pandemia) y el señor Salvador Romero le dijo que no tenía ningún estudio, pero que iba a tomar las mayores previsiones posibles para que no haya mucho contagio", agregó. En cambio, el Gobierno, en ese encuentro con el Presidente del TSE, sí mostró su proyección, que estima los momentos más críticos de la pandemia precisamente para las mismas fechas de las elecciones. Es así que "nosotros creemos que julio va a ser un mes complicado, agosto va a ser un mes complicado y septiembre estaremos complicados, pero el problema es que, si decía la Presidenta que no promulgaba la Ley, para que no haya elecciones, la iban a llamar prorroguista y si decía que vaya adelante, la llamaban asesina. Entonces, estamos en un momento muy difícil en el país", insistió. Asimismo, afirmó que en esta coyuntura de la propagación constante del COVID-19 es difícil responder hasta cuándo se debería postergar las elecciones porque "claramente no sabes cómo se va a comportar la pandemia" más adelante. "Entonces es difícil tomar una decisión sobre este tema, pero además tenemos (al expresidente) Evo Morales incendiando al país, metiendo recursos económicos y mandando a su gente a morir, mandando a su gente a contagiarse desde su cómoda mansión en Buenos Aires. Él ordena que salga su gente, manda recursos económicos y (por eso), en los lugares donde hubo concentraciones y sublevaciones de gente, hubo también mayor cantidad de gente que se ha contagiado y está muriendo", apuntó.