La automedicación, el otro enemigo del personal sanitario en la Villa Bolivariana





07/07/2020 - 08:38:42

Coreo del Sur.- La desesperación e impotencia lleva a las personas a intoxicarse por la automedicación. El hecho de ser diagnosticado con el covid-19 o simplemente ser sospechoso de portar el virus provoca que muchos consuman fármacos sin la prescripción de un profesional, y estos casos ponen en alerta al personal de salud del centro de aislamiento, en la Villa Bolivariana de Sucre. El Centro Municipal de Recuperación de pacientes positivos y/o sospechosos de covid-19 pasó de atender a infectados con el nuevo coronavirus a tratar pacientes intoxicados por medicamentos, así lo reveló la responsable de este predio, Nora Mamani. “En vez de atender lo que es covid-19, (tenemos que) hacerles hablar y que digan qué han tomado. Las taquicardias no eran por la enfermedad sino por la automedicación”, contó en una entrevista con Correo del Sur Radio (90.1 FM). La encargada del centro contó que más del 80% de las personas que ingresaron a esta infraestructura ya se habían medicado con ivermectina, dióxido de cloro, hidroxicloroquina, entre otros químicos “recomendados” en los medios de comunicación y redes sociales, pero sin evidencia científica para el tratamiento de la enfermedad. “El enemigo va a ser la automedicación; por la desesperación están tomando cócteles de medicamentos”, alertó Mamani, al llamar a la población a no dejarse llevar por información errónea y a no caer en la desesperación. TRATAMIENTO Desde hace dos semanas, el personal de la Villa Bolivariana ya cuenta con una guía para el tratamiento de pacientes asintomáticos y leves, aprobada por el Comité Técnico Científico Covid-19. Con los pasos a seguir definidos, Mamani contó que los profesionales tratan a 15 personas en busca de su recuperación. “El protocolo ya ha sido aprobado, me dieron luz verde, tenemos 15 pacientes que estamos tratando”, comentó, al insistir en el pedido de evitar la automedicación para que el proceso de búsqueda de la negatividad del virus sea más ágil y certero.