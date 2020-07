Diputado Monasterio se sumará a denuncia penal contra el juez Alan Zárate





06/07/2020 - 21:27:36

Santa Cruz, (ABI). - El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, informó el lunes que se sumará a la denuncia penal presentada por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, contra el juez Alan Mauricio Zárate Hinojosa, quien dispuso medidas sustitutivas contra la ex ministra Nemesia Achacollo, principal involucrada en el millonario desfalco al Fondo Indígena. "He tomado la decisión de adherirme a la denuncia penal que ha presentado el Viceministerio de Transparencia, para sentar un precedente contra esta clase de operadores masistas, que dentro del sistema judicial buscan que la impunidad impere por encima de la ley", dijo Monasterio. Agregó que se sentará la mano sobre los malos funcionarios que administran la justicia al servicio del MAS, "porque ahora las pruebas son claras de que el masismo instrumentaliza la justicia del país", expresó. También hizo un llamado al Consejo de la Magistratura, para que pueda tomar acción y partida por este tipo de hechos, "que ha indignado a la población boliviana". Finalmente, recordó que el juez Zárate otorgó medidas para beneficiar a ex autoridades y exdirigentes del MAS, como Felipa Huanca, Carlos Romero, Cesar Cocarico y Gerardo García, "que han sido beneficiados con una actitud benevolente de la justicia y hoy están libres".