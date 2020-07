Cochabamba: Fallece diputado del MAS Julio Jiménez con síntomas de coronavirus





06/07/2020 - 19:25:47

Opinión.- En las últimas horas falleció el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Julio Jiménez Llanque. Aunque aún no se conoce las causas de su deceso, se conoció que presentaba síntomas relacionados al coronavirus. "Lamento el fallecimiento del diputado Julio Jiménez Llanque del MAS, tenía síntomas de coronavirus hace bastantes días , pensábamos distinto cuando estábamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional pero lo humano no se debe perder nunca. Que en paz descanse!" (sic), reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a través de su perfil en el Facebook. Asimismo, la Cámara Alta lamentó el fallecimiento del legislador. "Lamentamos el sensible fallecimiento del diputado Julio Sabas Jiménez Llanque y nos adherimos al dolor que embarga a su familia y seres queridos", señaló el Senado a través de un mensaje en su cuenta oficial en el Twitter. No obstante, hasta el momento de redacción de la presente nota, no hubo un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre el fallecimiento de Jiménez. Jiménez era diputado uninominal de la Circunscripción 23 por el MAS del departamento de Cochabamba. Entre sus actividades destacaba su labor como agricultor, constructor y dirigente.