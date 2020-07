Fiscalía y exdirector del Fondo Indígena apelaron la detención domiciliaria de Nemesia Achacollo





06/07/2020 - 18:57:11

La Paz, (ABI).- El Ministerio Público y el exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena Rafael Quispe apelaron a la determinación del juez Alan Zárate de otorgar la detención domiciliaria en favor de la la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, implicada en el desfalco millonario de esa entidad. El fiscal departamental, Marco Antonio Cossio, cuestionó que el juez no tomó en cuenta que en cuatro meses no se pudo realizar ninguna investigación, debido a la suspensión de actividades en el Órgano por la emergencia sanitaria. "Entonces ya en audiencia hemos presentado la apelación contra la resolución, que para nosotros es gravosa porque no se ha valorado correctamente lo que ha sucedido. Se nos ha dicho que ha vencido el plazo investigativo, el plazo de la detención preventiva pero no ha tomado en cuenta que nosotros desde el mes de marzo no pudimos investigar, son cuatro meses no se puede realizar ningún acto investigativo", explicó Cossio. En ese contexto, el principal demandante de este caso, Rafael Quispe objetó que Nemesia Achacollo se beneficie con medidas sustitutivas. Presume que saldrá del país y se librará de todo tipo de responsabilidades. "Pudimos observar que Nemesia Achacollo es capas salir del país, ya lo hizo cuando se benefició con la detención domiciliaria en el 2018. Vimos que salía del país incumpliendo la determinación del juez", precisó. En una audiencia realizada la pasada semana, el juez determinó que Achacollo salga de la cárcel con medidas sustitutivas a la detención preventiva que cumplía en el centro penitenciario desde el 18 de diciembre del año pasado. El fiscal del caso, César Choquehuanca, explicó que estaba pendiente la resolución de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, pero la defensa legal de Achacollo no desvirtuó ninguna de ellas, más bien introdujo la solicitud del cumplimiento de plazos de forma irregular. "El juez en su momento valoró los riesgos procesales de fuga y obstaculización, además de existencia del hecho y autoría esos extremos no han sido desvirtuados por parte del abogado de defensa. Por eso se ha Interpuesto la apelación correspondiente la cual vamos a fundamentar ante el tribunal de alzada", insistió el fiscal. Salió de la cárcel Este lunes, Nemesia Achacollo salió la cárcel de Miraflores donde se encontraba recluida desde el 19 de siembre de la pasada gestión. La exautoridad estaba con dos custodios y se dirigió al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para firmar un acuerdo y lograr de esta forma beneficiarse con la detención